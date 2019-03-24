وزير التموين يبحث استعدادات موسم تسويق القمح المحلى مع مديرى المديريات

كتب مدحت وهبة

عقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعاً مع مديرى مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى كافة محافظة الجهورية لمناقشة ضوابط موسم تسويق القمح المحلى لعام 2019 وأهمية أن يكون هناك متابعة مستمرة من كافة مديريات التموين لمواقع استلام الاقماح والتأكد من استيفائها الضوابط الموضوعة وجاهزيتها على أعلى مستوى بالتنسيق مع كافة الجهات المسوقة لاستلام كميات القمح المحلى بجودة عالية.

كما ناقش الاجتماع انتظام سير كل من منظومة الخبز ومنظومة التموين وضرورة تشديد الرقابة على كافة المستويات للتأكد من جودة الخبز البلدي المدعم، ومراجعة انتظام معدلات صرف الدقيق للمخابز، وكذا جودة الدقيق المنتج من المطاحن.

وأكد المصيلحى على مديرى المديريات التموينية بالتنبيه على كافة المنافذ التموينية "بدالي التموين، منافذ جمعيتي، المجمعات الاستهلاكية"بضرورة الإعلان عن قائمة أسعار السلع التموينية للمواطنين والبيع بالأسعار الرسمية، ومن لا يلتزم بذلك سيتم تحرير المحاضر ضده وانذارهم بذلك وفى حالة تكرار المخالفة ستصل العقوبات الى غلق المنفذ وسحب حصته التموينية، مع التأكيد على تواجد مندوبين من مديريات التموين بشكل دائم داخل فروع الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة/ المصرية) للتأكد من انتظام معدل صرف المقررات والسلع التموينية للمنافذ التموينية المختلفة.

كما شدد المصيلحى على مديري المديريات متابعة عملية تسليم البطاقات التموينية الذكية للمواطنين فور ورودها لمكاتب التموين وسرعة انجاز طلبات البدل الفاقد وبدل التالف والإصدار الجديد حتى يتمكن المواطنين من صرف الخبز والتموين بعد استلام البطاقة الذكية وتفعيلها، مع استمرار مكاتب التموين في تلقى اى تظلمات ترد لها بشأن عملية تدقيق وتصحيح بيانات البطاقات التموينية وكذلك التنسيق مع شركتي الجملة وشركات المجمعات الاستهلاكية ببدء معاينات طلبات مشروع جمعيتي المرحلة الثالثة في ضوء القواعد والشروط المنظمة لعمل المشروع، مع سرعة الانتهاء من المعاينات النهائية للمتبقين من المرحلة الثانية.

وكلف المصيلحى مديري المديريات التموينية بتكثيف المرور الدوري والتفتيش الميداني على كافة المنشأت التموينية والأسواق للتأكد من توافر السلع بكميات وأسعار مناسبة.