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وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع وفد معهد ماساتشوستس

الأحد، 24 مارس 2019 06:35 م
وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع وفد معهد ماساتشوستس خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ،  أن الهدف من إنشاء مراكز تميز بالجامعات هو تطوير التعليم العالى والبحث العلمى، وإجراء أبحاث علمية مشتركة مع الجهات العلمية العالمية، وتدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وإنشاء برامج علمية مشتركة، ومراكز استشارية فى التخصصات ذات الأولوية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) خاصة فى مجالات الزراعة، والطاقة، والمياه..

جاء ذلك خلال اجتماعه مساء اليوم الأحد مع الدكتور عبد الوهاب عزت ،  رئيس جامعة عين شمس، ووفد من معهد ماساتشوستس التقني الأمريكى MIT برئاسة د. أحمد غنيم مدير مركز تميز الطاقة بالمعهد، وذلك بمقر الوزارة.

وخلال الاجتماع أشاد عبد الغفار ، بمركز تميز الطاقة التابع لجامعة عين شمس والذى يعد نموذجا للشراكة بين الجامعة ومعهد ماساتشوستس والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، لافتا إلى أن المركز سيسهم فى الربط بين الجامعات المصرية والجامعات الرائدة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل على إرساء قنوات التواصل بين الخبراء المصريين والأمريكيين.
كما ناقش الجانبان دور الوزارة فى دعم مراكز التميز بالجامعات المصرية، وما توفره هذه المراكز من مشروعات فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، بالإضافة إلى توفير فرص عمل فى مجالات الطاقة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بين الجامعات المصرية ومعهد ماساتشوستس التقنى، وتأسيس شركات لريادة الأعمال فى مجالات الطاقة بالتعاون مع القطاعين الحكومى والخاص. 
ومن جانبه أشار د. أحمد غنيم ، إلى أن مركز تميز الطاقة بجامعة عين شمس يعد تحالفا يضم جامعتى المنصورة وأسوان، مضيفا أن المركز يقدم مشروعات بحثية فى جميع مجالات الطاقة كالرياح والطاقة الشمسية وغيرها.
حضر الاجتماع الدكتور أيمن عاشور ، عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس، ود. محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية ، من المقرر أن يتم افتتاح مركز تميز الطاقة بجامعة عين شمس بعد غدٍ الثلاثاء بمقر كلية الهندسة بالجامعة.
 
 

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