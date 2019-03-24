وزير الإسكان: إنهاء وتنفيذ 31248 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور الجديدة (صور)

كتب أحمد حسن

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ إنهاء وتنفيذ 31248 وحدة سكنية (1302 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة العبور الجديدة، وجارٍ تنفيذ 3120 وحدة (130 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وذلك فى إطار خطة وزارة الإسكان لتوفير الوحدات السكنية المناسبة لمختلف شرائح المجتمع.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: جارٍ تنفيذ 14 مشروعاً خدمياً، وتشمل، 4 حضانات، و4 مدارس للتعليم الأساسى، ومدرستين للتعليم الثانوى، ومدرسة رسمية، و3 مراكز طبية، و5 ملاعب مفتوحة، ومركز شباب مصغر، ومخبز، ومبنى الشرطة والمطافى، بجانب الانتهاء من تنفيذ 13 مركزاً تجاريا، وذلك فى إطار توفير الخدمات المختلفة للسكان، وخلق مجتمع حضارى متكامل.