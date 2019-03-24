وزيرة الصحة: فحص 44.2 مليون مواطن فى حملة "100 مليون صحة" حتى الآن

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 13 مليون و306 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى صباح اليوم الأحد.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 44 مليون و 246 ألف مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

من جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا، بتردد 3 مليون و 7 آلاف و390 مواطن، تليها محافظة الشرقية بتردد 2 مليون و 923 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة 2 مليون و686 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد مليون و 800 الف مواطن، ثم المنيا مليون و 691 ألف مواطن، تليها محافظة قنا بتردد مليون و 53 ألف و 965 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 142 ألفًا و 579 مواطنًا.

وأوضح" مجاهد" أنه تم الانتهاء من مسح 2 مليون و295 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، منذ انطلاق المبادرة حتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.

الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg، الذى يتضمن مراكز علاج فيروس سى والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.