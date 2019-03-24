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وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الصومالية لدعم المنظومة الصحية

الأحد، 24 مارس 2019 02:59 م
وزيرة الصحة توقع بروتوكول تعاون مع نظيرتها الصومالية لدعم المنظومة الصحية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة المصرية، ووزارة الصحة الصومالية
كتب وليد عبد السلام
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وقعت اليوم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع نظيرتها الصومالية الدكتورة فوزية أبكير، بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة المصرية، ووزارة الصحة الصومالية لدعم المنظومة الصحية بدولة الصومال، يأتى هذا البروتوكول فى إطار تفعيل توجيهات القيادة السياسية لتعزيز العلاقات بين الدول الإفريقية فى جميع المجالات، بعد ترؤس مصر للاتحاد الإفريقى، تم توقيع البروتوكول بديوان عام وزارة الصحة والسكان.
 
وأعربت وزيرة الصحة عن تقديم كافة سبل الدعم للدولة الشقيقة " الصومال" سواء فى نقل الخبرات الصحية المصرية، سواء بتدريب الكوادر البشرية أو ارسال الامصال و اللقاحات، وأيضاً دعم المنظومة الصحية بالصومال بالاجهزة الطبية اللازمة ، حيث ووجهت بارسال فريق عمل الى "مقديشيو" لدراسة الوضع على أرض الواقع و من ثم تقديم الاستشارة الفنية وتقديم الدعم للجانب الصومالي فى العديد من المجالات منها تطوير منظومة الطوارئ، والاسعاف، وبنك الدم، و صحة المرأة، والطفل، فضلاً عن دعمهم فى وضع نظام للمراقبة والمتابعة.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه بين البلدين شمل مجال الصحة العامة و الرعاية العلاجية بما يتضمنه من رعاية أساسية و طب الأسرة و صحة المرأة و الطفل و مكافحة الأوبئة و الأمراض المعدية، فضلا عن خدمات الطوارئ و الإسعاف و التمريض و التدريب؛ لافتاً الى ان البروتوكول ينص على استقبال المرضى لاجراء الكشوف الطبية والعلاجية بالمستشفيات التابعة لكل طرف ،وبحيث يتحمل الطرف المرسل كافة النفقات اللازمة. 
 
وأضاف ان بروتوكول التعاون يشمل أيضا تقديم الدعم الفني و تبادل الخبراء و المتخصصين و تبادل الدوريات الطبية، والمعلومات والبيانات بشأن الأمراض المعدية والأوبئة، ونقل الخبرات، وأفضل الممارسات في مجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين؛ مشيرا الى أن وزارة الصحة و السكان المصرية ستقوم بارسال قوافل طبية تشمل التخصصات المطلوبة وفقاً لرؤية الجانب الصومالي.
 
وأشار إلى أن البروتوكول تضمن أيضا  التعاون فى مجال المنتجات الصيدلانية والطبية بحيث يتعهد الطرفان بتيسير إجراءات تسجيل و تسعير الأدوية و المنتجات الطبية بين البلدين وإزالة العقبات التى تحول دون تحقيق ذلك، لافتاً الى أن الجانب الصومالي سيقوم باعتماد دخول الدواء المصري للسوق الصومالي طبقا للمواصفات المصرية بهدف توفير الدواء المصرى فى الصومال؛ مضيفاً أنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة من شأنها عن تيسير إجراءات تسجيل المنتجات الصيدلية التى ينتجها كل طرف.
 
كما يشمل  البروتوكول  تعاون الطرفين في مجالات العلوم الصحية و الطبية من حيث تبادل المعلومات الصحية وارسال وفود من العاملين بالصحة ، كذلك تشجيع الاتصال المباشر بين المؤسسات المعنية في كلا البلدين و تشجيع مشاركة الأخصائيين في المؤتمرات، أو اللقاءات العلمية التي يقوم بتنظيمها أي من البلدين.
 
 

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