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وزيرة الثقافة تفتتح اليوم قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية

الأحد، 24 مارس 2019 05:00 ص
وزيرة الثقافة تفتتح اليوم قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة
الشرقية - إيمان مهنى
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يستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر اليوم الأحد، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لافتتاح قصر ثقافة مدينة ديرب نجم.

وأضاف محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تشارك الوزيرة والوفد المرافق لها، فى حفل فنى فى قصر ثقافة الزقازيق، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والنواب، ذلك فى السابعة مساء.

يذكر أن قصر ثقافة مدينة ديرب نجم، تم إعادة بنائه وتشييد على أحداث النظم، إلا أنه تعطل افتتاحه لعدة سنوات طويلة، بسبب الإهمال وعدم استكمال بعد اشتراطات الحماية المدينة، والتكييف المركزى، وتنفيذ لتوجهات مجلس الوزراء باستكمال كافة المشروعات المتعطلة، قامت المحافظة بإعادة استكمال المشروعة وفتحة لخدمة الجمهور من أهالى المدينة.


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