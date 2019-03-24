وزيرة الثقافة تفتتح اليوم قصر ثقافة ديرب نجم بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

يستقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ظهر اليوم الأحد، الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لافتتاح قصر ثقافة مدينة ديرب نجم.

وأضاف محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تشارك الوزيرة والوفد المرافق لها، فى حفل فنى فى قصر ثقافة الزقازيق، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والنواب، ذلك فى السابعة مساء.

يذكر أن قصر ثقافة مدينة ديرب نجم، تم إعادة بنائه وتشييد على أحداث النظم، إلا أنه تعطل افتتاحه لعدة سنوات طويلة، بسبب الإهمال وعدم استكمال بعد اشتراطات الحماية المدينة، والتكييف المركزى، وتنفيذ لتوجهات مجلس الوزراء باستكمال كافة المشروعات المتعطلة، قامت المحافظة بإعادة استكمال المشروعة وفتحة لخدمة الجمهور من أهالى المدينة.