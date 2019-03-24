والدة تلميذ ابتدائى تتهم معلما بالتعدى عليه بالضرب فى الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

اتهمت والدة تلميذ بالمرحلة الابتدائية معلما بإحدى المدارس الرسمية للغات بكفر صقر بالشرقية، بالتعدى على نجلها بالضرب وإصابته بكسر فى العمود الفقري.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى "الزقازيق" الجامعي، بوصول "أحمد م ش" 11 سنة، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي بالمدرسة الرسمية للغات بكفر صقر، مقيم بكفر صقر، مصابًا بكسر بالفقرة الثانية العنقية بالعمود الفقرى.

وبسؤال والدة الطفل "فاطمة ح" 43 سنة، طبيبة صيدلانية، اتهمت "ع أ" مدرس، بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 61 / 660 أحوال ثان الزقازيق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام الحديدي، مدير نيابة ثان الزقازيق، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.