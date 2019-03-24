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نيوزيلندا تضع الإرهابى منفذ مجزرة المسجدين إلى سجن شديد الحراسة

الأحد، 24 مارس 2019 08:38 م
نيوزيلندا تضع الإرهابى منفذ مجزرة المسجدين إلى سجن شديد الحراسة منفذ هجوم المسجدين فى نيوزيلندا
ولنجتون /أ ش أ/
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نقلت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، منفذ "مجزرة المسجدين" فى كرايست تشيرش، الأسترالى برينتون تارانت، إلى سجن شديد الحراسة خارج المدينة شمالى البلاد.

وقالت متحدثة باسم السجن فى كرايست تشيرش - وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية -: "قمنا بعمل وثيق مع الوكالات الأخرى لنقل المتهم إلى السجن بشكل آمن بعد مثوله أمام المحكمة فى كرايست تشيرش"، مضيفة أن"هذا الشخص تم عزله عن باقى السجناء، وهو فى ظروف تسمح بمراقبته على مدى 24 ساعة يوميا إما مباشرة من قبل حراس السجن أو عبر كاميرات المراقبة"، مشيرة إلى أنه "فى الوقت الحالى لا يستطيع متابعة التليفزيون أو الإذاعة أو الصحافة، وممنوع من الزيارة".

وأفادت وسائل إعلام نيوزيلندية بأن الإرهابى تم حبسه فى جناح باريموريمو، شديد الحراسة، والتابع لسجن أوكلاند، لافتة إلى أن المتهم نقل جوا فى عملية نفذتها القوات النيوزيلندية.

يذكر أنه فى يوم الجمعة الموافق الـ15 من شهر مارس الجاري، أطلق مسلح عنصرى النار على المصلين فى مسجدين بمدينة كرايست تشيرش (الجزيرة الجنوبية، نيوزيلندا)، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، الحادث بأنه هجوم إرهابي، وتم توجيه اتهام بالقتل المتعمد إلى الإرهابى برينتون تارانت، 28 عاما، من أستراليا، ومددت المحكمة اعتقاله حتى 5 إبريل المقبل.

 


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منفذ مجزرة المسجدين

سجن شديد الحراسة

أخبار نيوزيلندا




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