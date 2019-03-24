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الأحد، 24 مارس 2019 11:17 م
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نيتانياهو يصل الى واشنطن ويلتقى ترامب غدا فى البيت الأبيض

الأحد، 24 مارس 2019 11:00 م
نيتانياهو يصل الى واشنطن ويلتقى ترامب غدا فى البيت الأبيض بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
واشنطن أ ش أ
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وصل رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الى واشنطن فى زيارة للولايات المتحدة .

وذكر راديو "صوت أمريكا"، فى نشرته باللغة الانجليزية ان الرئيس الامريكى دونالد ترامب سوف يستقبل نيتانياهو غدا الاثنين، فى البيت الابيض مشيرا الى ان نيتانياهو الذى يواجه اتهامات بالفساد فضلا عن منافسة شرسة خلال الانتخابات الاسرائيلية القادمة يسعى من خلال هذه الزيارة الى تعزيز موقفه الصعب خلال الانتخابات المقبلة فى اسرائيل .

وكان الرئيس الامريكى قد خرج مؤخرا على السياسة الامريكية المطبقة منذ زمن طويل فضلا عن موقف المجتمع الدولى ليفاجأ العالم باعتراف الولايات المتحدة بالجولان السورية المحتلة " ارض اسرائيلية " على حد زعمه .

 


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واشنطن

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