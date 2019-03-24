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نجاة فريق شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية من انفجار شرق سوريا

الأحد، 24 مارس 2019 11:19 ص
نجاة فريق شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية من انفجار شرق سوريا انفجار
أ ش أ
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نجا فريق تابع لشبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية من انفجار عبوة ناسفة شرقى سوريا أثناء تغطية الأحداث هناك، وقتل السائق المحلى الذى كان معهم؛ وذلك وفقا لما أعلنه رئيس الشبكة نوح أوبنهايم.
وأعرب أوبنهايم - فى بيان اليوم الأحد- عن خالص تعازيه لأسرة السائق الذى لقي مصرعه جراء الانفجار الذى وقع، بينما كانت العديد من وسائل الإعلام تقوم بتغطية حدث تحرير آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابى شرق البلاد وهى منطقة "الباغوز".
وقال أوبنهايم أن الشبكة لا تزال تجمع معلومات عن أحداث الواقعة، مشيرا إلى أنها على اتصال بأسرة السائق؛ لتقديم الدعم اللازم لها.


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