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نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف كذب واقعة اختفاء طالبة بالمدينة الجامعية بأسيوط

الأحد، 24 مارس 2019 02:10 م
نائب رئيس جامعة الأزهر يكشف كذب واقعة اختفاء طالبة بالمدينة الجامعية بأسيوط الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى
أسيوط ـ محمود عجمى
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عقد الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، اليوم الأحد، اجتماعا مع طالبات المدينة الجامعية بنات بأزهر أسيوط، وذلك للتأكيد على عدم صحة ما تردد حول اختطاف فتاة بمبنى المدينة الجامعية، بفرع أسيوط.

وقال الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي، خلال حديثه مع طالبات المدينة الجامعية بأسيوط" إن الطالبة زميلتكم والتى يزعم مروجى الشائعات اختفائها تجلس الآن بينكم لنؤكد لكم جميعا افتراء شائعة اختفاءها"، واستمع للطالبات وتعهد بتذليل أى عقبات قد تواجهن؛ مؤكدا أن الجميع فى خدمتهن تنفيذا لتوجيهات الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.

وجدد الدكتور أسامة عبدالرؤوف، تحذيره أنه فى حال تواطؤ أى طالب وطالبة بالمشاركة فى ترويج الشائعات التى ليس لها أساس من الصحة فإن مصيره الفصل الفورى من المدينة، مشددا على ضرورة وضع قواعد للممارسات على وسائل التواصل الاجتماعى وطرق اكتشاف الأخبار المضللة والحسابات المزيفة على الإنترنت؛ داعيا الطلاب بعدم نشر أى معلومات غير دقيقة ومجهولة المصدر من مواقع التواصل، إلا بعد الرجوع لمصدرها الرسمى لتحرى الدقة، حرصًا على عدم نشر الشائعات المغرضة والتى من شأنها إثارة البلبلة بين أبنائنا الطلاب والطالبات.

وكانت بعض طالبات المدينة الجامعية بازهر اسيوط، طالبوا بتطوير "سور" المدينة الجامعية ووضع كاميرا مراقبة لحفظ الأمن داخل المدينة الجامعية".

 

 


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