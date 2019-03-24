نائب رئيس جامعة الأزهر: الإعلام من أقوى آليات مكافحة الإرهاب

كتب ــ لؤى على

قال الدكتور أشرف البدويهى، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إننا جميعا ندرك خطورة الإرهاب ونؤمن بقوة الإعلام لمواجهته، فالإرهاب له صور عديدة والإعلام من أقوى آليات مكافحته.

جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الملتقى الدولى السادس للإعلاميين الأفارقة، تحت عنوان "الإعلام والإرهاب – استراتيجية المواجهة"، الذى تستضيفه كلية الاعلام بجامعة الأزهر، بمشاركة ممثلين من 20 دولة إفريقية، وتحل دولة جيبوتى ضيف شرف الملتقى.

من جانبه، قال الدكتور غانم سعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن الإرهاب يأكل الأخضر واليابس من مقدرات الشعوب، وعلينا من خلال هذا الملتقى التشخصى ووضع الحلول.