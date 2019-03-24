video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 01:20 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس جامعة الأزهر: الإعلام من أقوى آليات مكافحة الإرهاب

الأحد، 24 مارس 2019 12:54 م
نائب رئيس جامعة الأزهر: الإعلام من أقوى آليات مكافحة الإرهاب جامعة الأزهر
كتب ــ لؤى على
إضافة تعليق
قال الدكتور أشرف البدويهى، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، إننا جميعا ندرك خطورة الإرهاب ونؤمن بقوة الإعلام لمواجهته، فالإرهاب له صور عديدة والإعلام من أقوى آليات مكافحته. 
 
جاء ذلك خلال كلمته بفعاليات الملتقى الدولى السادس للإعلاميين الأفارقة، تحت عنوان "الإعلام والإرهاب – استراتيجية المواجهة"، الذى تستضيفه كلية الاعلام بجامعة الأزهر، بمشاركة ممثلين من 20 دولة إفريقية، وتحل دولة جيبوتى ضيف شرف الملتقى. 
 
من جانبه، قال الدكتور غانم سعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، إن الإرهاب يأكل الأخضر واليابس من مقدرات الشعوب، وعلينا من خلال هذا الملتقى التشخصى ووضع الحلول. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أفكار فى مواجهة التطرف "الحلقة 5".. الدروع البشرية فى الحروب غير جائزة فى الإسلام.. سلسلة كتيبات للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر تفند دعاوى المتشددين.. تتصدى لحروب التشويه ضد الإسلام.. وتعالج القضايا الفقهية

منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابى على العاصمة الصومالية مقديشو

جامعة الأزهر تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الدولي السادس للإعلاميين الأفارقة

جامعة الازهر

الازهر الشريف

جيبوتى

كلية الاعلام

اعلام الازهر




لا تفوتك
التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

التعليم: تشغيل منصة الامتحان الإلكترونى وغرفة عمليات لقياس التحميلات

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بجمارك بورسعيد للمحاكمة لإهدار 1.2 مليون جنيه

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

مين اللى يكسب.. الشيخ زايد أم القاهرة الجديدة؟ غرب العاصمة ينافس الشرق بعد بدء تنفيذ المشروعات الكبرى.. موقع العاصمة الإدارية الجديدة تسبب فى زيادة الطلب على التجمع الخامس ..والشيخ زايد ضمن أرقى المدن الجديدة

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

العدل تطلق المرحلة الثانية من تطبيق نظام وثيقة الزواج المؤمنة إلكترونيا.. مصممة من نوعية ورق خاص مصحوبة بعلامة مائية غير ظاهرة.. الوثيقة تساعد فى ضبط التشكيلات المتخصصة فى تزوير وتزييف المستندات الرسمية

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

على طريقة شاكيرا وميريام فارس.. إليك أبرز إطلالات الصيف بالشعر الكيرلى

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

مواجهة مصيرية بين ليبيا وجنوب أفريقيا فى تصفيات أمم أفريقيا 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة