موقع أمريكى: مصر فى صدارة المقاصد السياحية لأهم مليارديرات العالم فى 2019

كتبت ريم عبد الحميد

توقع خبراء السفر والسياحة الدوليين، أن تتصدر مصر قائمة المقاصد التى ستوجه إليه أغنى أثرياء العالم فى عام 2019.

وبحسب تقييم لموقع "بيزنس انسايدر" الأمريكى بالاشتراك مع وكالة السفر الفاخر Original Travel، فأن مصر جاءت فى المركز الأولى ضمن 15 وجهة توقعت بأنها تجذب المليارديرات، لتتفوق بذلك على بريطانيا وفرنسا وتركيا ودول أخرى.

وقال موقع "بيزنس انسايدر"، إن الاستثمار فى السفر أصبح طريقة تحظى بشعبية بشكل متزايد للأشخاص شديدى الثراء لتأكيد وضعهم، ويمتد ذلك لتجاوز الفكرة الكلاسيكية لقضاء عطلة.

ففى الوقت الحاضر، يقوم أغنى الأغنياء برحلات تستغرق أشهر وتتكلف ملايين الدولارات لإعادة الشحن أو لإعادة الاتصال مع العائلة. وربما يكون هذا فى شكل مغامرات قوية أو رحلات تعليمية.

وتعاون "بيزنس انسايدر" مع وكالة السفر الفاخر "أوريجينال ترافل" التى تخطط رحلات لأفراد أثرياء لاكتشاف أهم المواقع التى سينفق فيها النخبة أموالهم فى عام 2019. واستندا فى اختياراتهم على عدد الحجوزات والأداء.

وجاءت مصر فى المرتبة الأولى، وقال التقرير إن حجوزات أوريجينال ترافل لمصر لعام 2019 ستتضاعف ثلاث مرات، وساعد على ذلك الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان وزيارة المواقع الأثرية والمعابد والقرى على طول الطريق بينهما، وكذلك المتحف المصرى الكبير والذى سيتواجد به أكثر من 100 ألف قطعة أثرية مصرية الكثير منها لم يعرض من قبل، منها المجموعة الكاملة لآثار توت عنخ آمون.

وجاءت القائمة الخاصة بالمواقع السياحية كالتالى: مصر ، اليابان، آيسلندا ، وكولومبيا، بهوتان، رواندا ، ميانمار، سيشيل، تركيا ، شيلى، الهند ، بريطانيا العظمى ، فرنسا ، عمان ومونتجمرو.