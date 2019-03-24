موجز أخبار 6 مساء.. المالية: إيرادات الدولة تكفى المصروفات وتحقق فائضا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الثلاث سنوات الماضية كان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة شديدة وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لعودة الثقة للاقتصاد المصرى، مضيفًا: "بدأنا نرى أثاره الإيجابية تدريجيا وكان من أثاره ولأول مرة منذ 20 سنة أن إيرادات الدولة الجارية تكفى المصروفات الجارية بدون خدمة الدين وفوائد وأقساط الديون وتحقق فائض أولى يبلغ 1و %.

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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الثلاث سنوات الماضية كان الاقتصاد المصرى يمر بمرحلة شديدة وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لعودة الثقة للاقتصاد المصرى، مضيفًا: "بدأنا نرى أثاره الإيجابية تدريجيا وكان من أثاره ولأول مرة منذ 20 سنة أن إيرادات الدولة الجارية تكفى المصروفات الجارية بدون خدمة الدين وفوائد وأقساط الديون وتحقق فائض أولى يبلغ 1و %.

بدأت اليوم الأحد أول تجربة فى الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية، ويقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات مصير امتحان اللغة العربية كالتالى:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 157 لسنة 2019، بتشكيل لجنة لتطوير منطقة قصر المنتزه بمحافظة الإسكندرية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

غادر مطار القاهرة الدولي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد زيارة للقاهرة استغرقت يوما، استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم شارك في القمة الثلاثية المصرية الأردنية العراقية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع ملك الأردن بالمطار.

عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الاتحادية قمة ثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وعاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي.

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول "وى فنغ هه" عضو مجلس الدولة وزير دفاع الصين والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، وعقب مراسم الإستقبال عقد الوزيران لقاءاً موسعاً تناول مناقشة التحديات والمتغيرات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاسها على الأمن والإستقرار بمنطقه الشرق الأوسط.

مع الأزمة المتصاعدة فى نقص السيولة بقطر والحاجة ملحة لتوفيرها لأغراض نفقاتها الجارية، وسط تباطؤ فى نمو الودائع بالبنوك المحلية، وتراجع ودائع الحكومة القطرية، اضطرت حكومة الحمدين إلى إصدار سندات جديدة عبر بنك قطر الوطني، لتوفير السيولة للسوق المحلية، لعلاج أزمة نقص السيولة الحاد الذى ضرب اقتصاد الدوحة.

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم، قرارين، الأول خاص بضوابط المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للحصول على الأراضى أو المباني داخل المناطق الحرة العامة، والثانى خاص بضوابط تجديد مدد تراخيص مزاولة النشاط داخل المناطق الحرة، وذلك فى إطار تنفيذ قرار الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بإصدار لائحة نظام إدارة المناطق الحرة.

كشفت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية أن تنظيم داعش يخطط لشن هجمات في أوروبا مع انهيار "الخلافة"، وفقًا لمجموعة من وثائق عناصر التنظيم أنفسهم، والتي حصلت عليها الصحيفة.

استنكر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، معتبرًا إياه قرار صادر من غير مختص على أراض محتلة، فى خطوة جديدة تنتهك الولايات المتحدة الأمريكية كافة المواثيق والقرارات الأممية، وأبسط قواعد الشرعية الدولية، وتتخذ خطوة غير مشروعة وتخالف أحكام القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية.

قال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلى، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيوقع غدا الاثنين، مرسوما يعترف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان وذلك خلال استضافته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى البيت الأبيض.

تأهل منتخب زيمبابوى إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر الصيف المقبل، بعد تغلبه على الكونغو برازافيل بهدفين دون مقابل، فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى زيمبابوى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد ومناطق من سيناء قد تمتد لمناطق من القاهرة والوجه البحرى .