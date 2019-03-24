موانئ البحر الاحمر تعلن تدوال 465 شاحنة و36 سيارة واردات 207 شاحنة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

اعلن المركز الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة (13) سفينة، وتم تداول (465) شاحنة بضائع، و(36) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (207) شاحنة و (13) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (258) شاحنة بضائع و (23) سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة اربع سفن و هى القاهرة ، محبة ، الحرية ، بوسيدون اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالامس اربع سفن، و هى امانة ، الحرية ، نما اكسبريس ، بوسيدون اكسبريس، و مغادرة السفينة وادى اليرموك، كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين بريدج و ايلة و مغادرة السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالامس وصول و سفر ثلاث سفن و هى ايلة ، بريدج ، سينا.