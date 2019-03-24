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والانتهاء منه 2021..

مهاب مميش: 550 مليون دولار تكلفة تنفيذ الحوض الثانى بميناء السخنة

الأحد، 24 مارس 2019 05:00 ص
مهاب مميش: 550 مليون دولار تكلفة تنفيذ الحوض الثانى بميناء السخنة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتبت- هبة حسام
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن تكلفة تنفيذ الحوض الثانى بميناء العين السخنة تصل إلى 550 مليون دولار، لافتا إلى أن الانتهاء منه سيتم خلال مارس 2021.

وأضاف الفريق فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن حجم الإنجاز فى هذا المشروع الذى تمتلك هيئة موانئ دبى العالمية حق امتيازه، تصل لـ50% حتى الآن، مشيرا إلى أن الشركة المنفذة للحوض والتى قامت بحفر الحوض بدون استخدام كراكات، حيث يتم سحب المياه بطريقة معينة إلى منسوب "ناقص 17"، لأول مرة في مصر.

وأوضح الفريق أن الحفر الجاف فى العموم يتم حتى "منسوب صفر"، وهو منسوب المياه الجوفية، لكن فى مشروع الحوض الثانى سوف تجفف المياه حتى منسوب "ناقص 17"، وهو ما يساهم فى تقليل تكلفة المشروع.

 وأكد مميش أن الحوض الثانى يشمل رصيف بطول 1350 مترا، يمكنه استيعاب 4 سفن فى وقت واحد، باعتبار أن طول السفن الكبرى يتراوح من 250- 300 مترا، لافتا إلى أن الهدف من تنفيذ مثل هذه المشروعات فى الموانئ، هو تلطاقة الاستيعابية للميناء، وزيادة قدرته على استقبال عدد أكبر من الحاويات.


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