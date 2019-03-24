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منافسة إفريقية بمسابقة الأوقاف الدولية للقرآن الكريم على المراكز المتقدمة.. صور

الأحد، 24 مارس 2019 11:49 ص
منافسة إفريقية بمسابقة الأوقاف الدولية للقرآن الكريم على المراكز المتقدمة.. صور خلال فعاليات مسابقة القرىن الكريم
كتب إسماعيل رفعت
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تشهد المسابقة الدولية السادسة والعشرين للقرآن الكريم والتى تقيمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الدعاة بأكتوبر، منافسة كبيرة بين المشاركين من 77 دولة من مختلف قارات العالم.
 
وتناقش 28 دولة إفريقية على تحقيق مراكز متقدمة فى المستويين الأول والثانى.
 
وبدأت لجان الاختبارات عملها باختبار المتسابق خالد شعيب آدم، ممثل دولة نيجيريا، الذى حصل على 86.5 درجة فى أول اختبار له.
 
ويتولى التحكيم لجنة مكونة 5 محكمين من 4 دول هى مصر، التى تشارك بمحكمين، ولبنان والأردن والسعودية.
 
فى مسابقة القرآن الكريم (4)
فى مسابقة القرآن الكريم (4)

فى مسابقة القرآن الكريم (5)
فى مسابقة القرآن الكريم (5)

فى مسابقة القرآن الكريم (6)
فى مسابقة القرآن الكريم (6)

فى مسابقة القرآن الكريم (7)
فى مسابقة القرآن الكريم (7)

فى مسابقة القرآن الكريم (1)
فى مسابقة القرآن الكريم (1)

فى مسابقة القرآن الكريم (2)
فى مسابقة القرآن الكريم (2)

فى مسابقة القرآن الكريم (3)
فى مسابقة القرآن الكريم (3)

 


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