منافسة إفريقية بمسابقة الأوقاف الدولية للقرآن الكريم على المراكز المتقدمة.. صور

كتب إسماعيل رفعت

تشهد المسابقة الدولية السادسة والعشرين للقرآن الكريم والتى تقيمها وزارة الأوقاف بأكاديمية الدعاة بأكتوبر، منافسة كبيرة بين المشاركين من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وتناقش 28 دولة إفريقية على تحقيق مراكز متقدمة فى المستويين الأول والثانى.

وبدأت لجان الاختبارات عملها باختبار المتسابق خالد شعيب آدم، ممثل دولة نيجيريا، الذى حصل على 86.5 درجة فى أول اختبار له.

ويتولى التحكيم لجنة مكونة 5 محكمين من 4 دول هى مصر، التى تشارك بمحكمين، ولبنان والأردن والسعودية.