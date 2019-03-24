ملك تايلاند يدعو "للأمن والسعادة" فى ظهور مفاجئ عشية الانتخابات

بانكوك (رويترز)

وجه ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن دعوة مفاجئة للحفاظ على "الأمن" و"السعادة" عشية أول انتخابات منذ انقلاب للجيش عام 2014، لكنه لم يشر إلى الانتخابات التى قال منتقدون إنها رُتبت للإبقاء على الجيش فى السلطة.

ولم يذكر الملك أيا من طرفى الانتخابات المقررة اليوم الأحد، لكن رسالته التى جاءت قبل أقل من 12 ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع كانت مفاجئة إذ لم تحافظ على نهج والده الذى نأى، فى السنوات الأخيرة لملكه، بالأسرة المالكة عن السياسة.

وذكر بيان صدر عن القصر الملكى فى ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت أن "الملك قلق بشأن أمن البلد ومشاعر وسعادة الناس، لذا يريد الملك أن يقدم دعمه المعنوى ويذكر الجميع باغتنام هذا الدعم لتحقيق وحدة وأمن هذا البلد وسعادة مواطنيه".

تأتى الانتخابات فى تايلاند بعد نحو خمسة أعوام من الحكم العسكرى المباشر وينظر إليها على أنها منافسة بين رئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا، الذى يرغب فى الاستمرار فى منصبه، و"جبهة ديمقراطية" من أحزاب مناهضة للحكم العسكري.

وأضاف القصر أن الملك أعاد التأكيد على ما ذكره والده عام 1969 بشأن ضرورة "تشجيع الأصلح من الناس على تولى حكم البلد ومنع الأسوأ منهم من الوصول إلى السلطة وإشاعة الفوضى".