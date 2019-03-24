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مقتل 3 عسكريين كولومبيين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تدمير محاصيل كوكا

الأحد، 24 مارس 2019 08:19 ص
مقتل 3 عسكريين كولومبيين بانفجار عبوة ناسفة أثناء تدمير محاصيل كوكا الجيش الكولومبى
أ ش أ
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أعلنت السلطات الكولومبية أنّ 3 جنود قتلوا أثناء تدميرهم محاصيل كوكا غير شرعية إثر انفجار عبوّة ناسفة زرعها متمرّدون منشقّون عن حركة فارك في توماكو (جنوب غرب) قرب الحدود مع الإكوادور.

 

وقال وزير الدفاع الكولومبي جييرمو بوتيرو - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الأحد - "إنّ الجنود الثلاثة قتلوا في انفجار قنبلة بينما يدمّرون نبات الكوكا، المادة الخام لإنتاج الكوكايين، مشيراً إلى أنّ الانفجار وقع في حقل بمنطقة توماكو التي تضمّ أكبر مزارع للكوكا في العالم .

 

من جهته، حمّل قائد الجيش الجنرال نيكاسيو مارتينيز "جبهة أوليفر سينيسترا" (مجموعة متمرّدة مسلّحة انشقّت عن فارك) المسؤولية عن مقتل العسكريين.

 

وقال الجنرال مارتينيز "لن نرتاح حتى نجد المسؤولين عن هذه الجريمة الجبانة"، ولا تزال كولومبيا أكبر منتج للكوكايين في العالم، على الرّغم من أنّ السلطات تخوض منذ عقود عديدة حرباً ضدّ المخدرات".

 


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