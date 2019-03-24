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الأحد، 24 مارس 2019 09:43 م
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مقتل وإصابة 21 مُسلحًا من طالبان فى عمليات منفصلة للقوات الخاصة الأفغانية

الأحد، 24 مارس 2019 09:03 م
مقتل وإصابة 21 مُسلحًا من طالبان فى عمليات منفصلة للقوات الخاصة الأفغانية عناصر من الجيش الافغانى
كابول أ ش أ
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لقى 21 مُسلحًا، من عناصر حركة طالبان، مصرعهم خلال العمليات الأخيرة، التى نفذتها القوت الخاصة الأفغانية فى ثلاثة أقاليم مختلفة من البلاد ـ على مدار الـ24 ساعة الماضية - حسبما أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الأحد.

وذكرت المصادر- فى تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية- أن القوات الخاصة الأفغانية قامت بعملية مداهمة لها، فى إقليم غزنة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 9 من مُسلحى طالبان، لافتة إلى مقتل اثنين من قناصة طالبان فى غارة جوية شنت على الإقليم نفسه.

وأضافت أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت أيضًا عملية لها، بالتعاون مع القوات الجوية فى إقليم فارياب، ما أسفر عن مقتل 4 مُسلحين وإصابة 4 آخرين، مؤكدة مقتل اثنين أيضا من قادة طالبان فى غارة جوية أخرى شنت على إقليم هلمند جنوب أفغانستان.

 


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