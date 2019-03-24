معهد الكبد بجامعة المنوفية يحتفل باليوم العالمى لمكافحة الدرن

المنوفية _محمد فتحى

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية احتفال معهد الكبد القومى بالجامعة ووحدة مكافحة العدوى باليوم العالمى لمكافحة الدرن بحضورالدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد الرحمن قرمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هاشم عبد الدايم عميد المعهد والدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية و عميد المعهد السابق والدكتور سميرة عزت وكيل معهد الكبد والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة المساعد وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتمريض والعاملين بالمعهد.

وأكد رئيس الجامعة على حرصه على حضور كل الفعاليات بكل كليات الجامعة ومعهد الكبد الذى يمتاز بسمعتة الطيبة وإنجازاته بما يضم من امكانات واعضاء هيئة تدريس متميزين، مشيرا إلى الدور الذى يقوم به المعهد وريادته فى كل المجالات، مؤكدا أن الجامعة لاتتوانى فى تقديم الدعم للمعهد فى سبيل سعيه للحصول على الاعتماد المؤسسى قريبا.

وأشار مبارك إلى أن الجامعة تحرص على مكافحة العدوى والتوعية بخطورة الأمراض المختلفة وسبل الوقاية منها ومنها الدرن، موضحا أن الجامعة بدأت حملاتها للقضاء على فيروس سى منذ أكثر من 3 سنوات تحت شعار جامعة خالية من فيروس سى والأمراض السارية استهدفت طلاب الجامعة والعاملين قامت بفحص 23 الف من العاملين و83 ألف طالب وتم علاج المصابين بمستشفيات الجامعة ومعهد الكبد، مشيرا إلى أن الجامعة شاركت بفاعلية فى حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع المحافظة فكان ترتيب المحافظة الثانى على مستوى المحافظات.

واضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى لتنفيذ فعاليات أخرى تنويرية وتثقيفية وعلمية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والتمريض والجهاز الإدارى كفريق عمل واحدو أسرة واحدة تعمل للصالح العام، ووجه رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة عيد الام للأمهات بالمعهد والجامعة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن معهد الكبد والمستشفيات الجامعية تقوم بدور مميز فى تقديم الخدمة الصحية لأهالى المحافظة بما تضمه من وحدات متميزة وخبرات طبية عالمية بالإضافة إلى دورها البحثى و التوعوى مشيرا إلى أهميه هذه الندوة للتوعية بمرض الدرن للتذكير بخطورة المرض الذى ظهرت منه سلالات جديدة مقاومة المضادات الحيوية أدت إلى حدوث العديد من الوفيات فى العالم.

وأكد الدكتور عبد الرحمن قرمان أن الثقافة الصحية عامل مهم رافد من روافد الوقاية، مشيرا إلى أن الجامعة تضع خطة سنوية لنشر التوعية ومكافحة الأمراض بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى من خلال الندوات والقوافل المتكاملة التى تجوب قرى المحافظة، كما وجه عميد المعهد الشكر لقيادات الجامعة على دعمهم المستمر للمعهد.

واشارت الدكتورة عزة محمد عبد العزيز رئيس وحدة مكافحة العدوى بالمعهد ورئيس قسم الميكروبيولوجى والمناعة الطبية أن هذه الندوة تهدف إلى التوعية بمرض الدرن الذى ينتقل عن طريق العدوى و من أكثر أمراض الصدر خطورة وانتشارا وذلك فى اطار حرص الوحدة على مواكبة كل ماهو جديد فى طرق الكشف المبكر والتعامل مع الأمراض المعدية وقد تناولت الندوة التعريف بالمرض وطرق العدوى والوقاية وكيفية التعامل مع المرضي.

حاضر فى الندوة الدكتورة وفاء زهران عميد كلية الصيدلة ورئيس وحدة مكافحة العدوى بكلية الطب جامعة المنوفية والدكتور توفيق محمد عبد المطلب استاذ الميكروبيولوجى ورئيس الادارة المركزية بالمعهد والدكتور علاء الدين هدهود استاذ الميكروبيولوجى والمناعة كلية الطب جامعة الزقازيق و مقرر الندوة الدكتورة إيمان حلمى البتانونى مدرس المايكروبيولجى ومدير وحدة الجودة بمعهد الكبد القومى.





