مصرع فتاة وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سياراتين جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد فرج

لقيت منذ قليل، فتاة تناهز العشرين من عمرها مصرعها وأصيب 10 أشخاص آخرون فى حادث تصادم سيارة ميكروباص، تحمل لوحات معدنية رقم 5677 ط ع د رحلات بورسعيد، بسيارة ربع نقل بطريق مفارق بحر البقر جنوب بورسعيد، ولاذ سائقها بالفرار .

وأسفر الحادث عن مصرع "منى السادات محمد" 20 سنة، وإصابة كل من "السيد صلاح على 48 سنة وعلاء عبد العال رمضان 17 سنة وإيمان السادات محمد 17 سنة وصابر صلاح السيد 29 سنة وعلاء أحمد عوض 20 سنة وسلامة عامر السيد 30 سنة وإبراهيم محمد عبد الحميد 20 سنة ومحمد عامر السيد 50 سنة وعبد الجواد سالم عمر 40 سنة ويحيى شحاتة أحمد 29 سنة" .

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى المبرة التابعة للتأمين الصحى لتقديم كافة الإسعافات الأولية، وتبين من خلال الفحص المبدئى أن جميع الحالات تعانى من اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحاجات شديدة بينها حالة تعانى من نزيف بالصدر .

وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بورسعيد العام وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.