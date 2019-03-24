مصرع طفل و إصابة طفلين آخرين بعد سقوط بلكونة منزل فوقهم في السنطة بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهدت قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مصرع طفل وإصابة 2 آخرين إثر انهيار بلكونة منزل عليهم، أثناء تواجدهم أسفلها بالصدفة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد احمد برج مأمور مركز السنطة، بانهيار بلكونة منزل على 3 أطفال بقرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة، انتقل على الفور ضباط المباحث والحماية المدنية، والمحاسب جمال دويدار رئيس مدينة السنطة، وتم فرض كردون امنى حول المنزل، وتبين أنه أثناء مرور 3 أطفال اسفل البلكونة سقطت فوقهم ولقي طفل مصرعه وأصيب2 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى السنطة.

فى ذات السياق قام رئيس مدينة السنطة بتشكيل لجنة هندسية من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، وإعداد تقرير حوله.