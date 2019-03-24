video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 11:30 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طفل و إصابة طفلين آخرين بعد سقوط بلكونة منزل فوقهم في السنطة بالغربية

الأحد، 24 مارس 2019 10:43 م
مصرع طفل و إصابة طفلين آخرين بعد سقوط بلكونة منزل فوقهم في السنطة بالغربية جثة
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

شهدت قرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية مصرع طفل وإصابة  2 آخرين إثر انهيار بلكونة منزل عليهم، أثناء تواجدهم أسفلها بالصدفة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد احمد برج مأمور مركز السنطة، بانهيار بلكونة منزل على 3 أطفال بقرية ميت يزيد التابعة لمركز السنطة، انتقل على الفور ضباط المباحث والحماية المدنية، والمحاسب جمال دويدار رئيس مدينة السنطة، وتم فرض كردون امنى حول المنزل، وتبين أنه أثناء مرور 3 أطفال اسفل البلكونة سقطت فوقهم ولقي طفل مصرعه وأصيب2 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى السنطة.

فى ذات السياق قام رئيس مدينة السنطة بتشكيل لجنة هندسية من المنشأت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، وإعداد تقرير حوله.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حريق يلتهم غرفة المحامين بمحكمة سمنود بسبب ماس كهربى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

رئيس مدينه السنطه

السنطه




لا تفوتك
الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

الأمور المستعجلة تقضى بشطب إشكال التضامن لوقف حكم علاوات المعاشات

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

"العامة للاستعلامات" تدعو لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية.. وتطالب BBC بالاعتذار الفوري عن التقرير التحريضى المسىء لمصر.. وتستدعى مديرة مكتبها.. وتؤكد: تروج للمحرضين على القتل ولأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الطفل المصرى منقذ إيطاليا.. إجماع على البطولة وانقسام على آلية تكريم رامى شحاتة.. اليمين يتمسك بمنحه الجنسية واستثناء شرط السن.. وسالفينى يفضل الانتظار حتى بلوغه الـ18 عاما.. وإعلام روما يواصل الإشادة بشجاعته

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

الأرصاد: غدا أمطار على شمال البلاد تمتد للعاصمة والعظمى بالقاهرة 20 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة