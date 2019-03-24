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مستندات مطلوبة من الفائز بحج القرعة قبل السفر.. تعرف عليها

الأحد، 24 مارس 2019 06:30 ص
مستندات مطلوبة من الفائز بحج القرعة قبل السفر.. تعرف عليها الحج - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يجب على الفائزين بحج القرعة لهذا العام، تجهيز بعض المستندات المطلوبة لتسليمهما للشئون الإدارية لإنهاء الإجراءات اللازمة.

 

والأوراق المطلوبة فى حج القرعة هى:

1 ـ جواز سفر دولى مميكن لكل فائز وللمرافق "إن وجد" على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة وسيتم رفض جواز السفر المجدد مدة صلاحيته من الداخل نظراً لعدم قبول بياناته عند الإدراج بنظام المـسار الإلكترونى ويراعى تسليم جواز السفر الدولى المميكن بمعرفة الحاج الفائز عند تحصيل تكاليف الحج منه، ويجـــب إرفاق جواز سفر المحرم بجواز سفر السيدة المرافقة له.

2 ـ 4 صور حديثة مقاس "4 × 6" بخلفية بيضاء مدون عليها من الخلف بيانات صاحب الجواز.

3 ـ البطاقة الصحية الخاصة بتلقى التطعيم "لقاح الأنفلونزا الموسمية، اللقاح الرباعى 135ACYW، والحمى المخية الشوكية" أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة.

4 ـ ما يفيد توقيع الكشف الطبى على الفائز بأحد المستشفيات المعتمدة من وزارة الصحة والتى يعلن عنها.

5 ـ صحيفة حالة جنائية مميكنة "فيش الحج".

6 ـ بيان الموقف التجنيدى للفائزين بالقرعة ومرافقيهم "إن وجدوا" فى سن التجنيد، الفائزون بالقرعة "مواليد 18 مارس 1941" وما قبلهـا غير مطالبين بالموقـف التجنيدى عند السفر وماعـــدا ذلك يراعى  تقديم مستند التجنيد عند سفره.

7 ـ موافقات السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عمله.

8 ـ الإيصال الصادر من "شركة تسهيل" المنوط بها رفع البصمة الحيوية كشرط الحصول على تأشيرة السفر مع إرفاقه بجواز السفر الدولى للحاج بالغلاف الخلفى.

9 ـ حمل بطاقة صحية محدد بها الأمراض المصابين بها والأدوية الممنوعين من تناولها بالنسبة للحجاج الذين يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة.

ويحظى الفائزون بحج القرعة لهذا العام بتيسيرات وخدمات كبيرة، أبرزها قرب مقار الإقامة من الحرم المكي والمدنى والاهتمام بمنظومة النقل للمشاعر المقدسة وتوفير أطباء ووعاظ مرافقين لضيوف الرحمن.


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