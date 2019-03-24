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مزارع يقتل آخر بـ"شومة" خلال مشاجرة بوادى النقرة بأسوان

الأحد، 24 مارس 2019 07:32 م
مزارع يقتل آخر بـ"شومة" خلال مشاجرة بوادى النقرة بأسوان مشاجرة - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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لقى مزارع مصرعه مساء اليوم، الأحد، فى مشاجرة استخدم فيها الشوم والعصى بقرية الكرامة التابعة لمشروع وادى النقرة بمحافظة أسوان، بسبب أولوية الحصول على السولار.

 

كان بلاغاً وصل إلى مأمور مركز شرطة نصر النوبة، يفيد بمصرع "محمود.ع" 29 سنة، مزارع، بعد مشاجرة مع آخر بقرية الكرامة، وبانتقال قوة أمنية لمكان المشاجرة تبين أن المشاجرة وقعت بين المجنى عليه الذى ينتمى إلى قبيلة الكالحين، وأخر من محافظة أسيوط، بسبب تسابق الطرفين على أولوية ملء سولار من محطة الوقود، وتم نقل الجثة إلى مشرحة نصر النوبة، وتكثف المباحث جهودها لضبط الجانى مرتكب الواقعة.


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