مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز سرس الليان والباجور

تفقد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ، واللواء سيد سلطان ،مدير المباحث الجنائية ، مساء اليوم ، الحالة الأمنية والمرورية بمركز ى سرس الليان والباجو ، للوقوف على مدى إستعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب

وطالب أبو زامل ، رجال الأمن باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات .