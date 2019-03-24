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مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز سرس الليان والباجور

الأحد، 24 مارس 2019 07:24 م
مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات الأمنية بمركز سرس الليان والباجور جانب من الجولة
المنوفية محمد فتحى
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تفقد اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ، واللواء سيد سلطان  ،مدير المباحث الجنائية ، مساء اليوم ، الحالة الأمنية والمرورية بمركز ى سرس الليان والباجو ،  للوقوف على مدى إستعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم  بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب 

وطالب أبو زامل ،  رجال الأمن باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة وتلافى أي سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأداء الأمني ورفع الروح المعنوية للقوات .

 

 
 
 

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