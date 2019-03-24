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مدن إيرانية تغرق فى شبر ميه والسيول تطيح بمحافظ "جلستان"

الأحد، 24 مارس 2019 02:17 م
مدن إيرانية تغرق فى شبر ميه والسيول تطيح بمحافظ "جلستان" سيول إيران
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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تسببت سيول ضربت محافظتى مازندران وجلستان شمالى إيران فى إقالة محافظ المدينة، بعدما غمرت المياه 70% من مساحة مدينة آق قلا الواقعة فى محافظة جلستان كما حاصرت 21 قرية تابعة لها.

 

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، أقال نائب الرئيس الإيرانى اسحاق جهانجيرى، محافظ جلستان مناف هاشمى، بعد أن وجه الإيرانيون سيل من الانتقادات للمحافظ الذى ترك عمله ويقضى إجازة مع أسرته خارج البلاد.

 

 

وتدخل الحرس الثورى بعدما أن أصدر المرشد الأعلى الإيرانى تعليماته باغاثة منكوبى السيول، وقال قائد الحرس الثورى محمد علي جعفري أن قادة 31 فرقة للحرس فى المحافظات وقائد مقر خاتم الأنبياء للإعمار تشارك فى إغاثة منكوبى السيول وإعادة إعمار البنى التحتية فى المحافظات الشمالية.

 

وتجتاح عاصفة انتقاد بين نشطاء إيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعى بعدما فشل المسئولين فى إدارة أزمة السيول واتخاذ التدابير قبل اجتياح المحافظات.


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