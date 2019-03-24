محافظ مطروح ومدير الأمن صلح بين عائلتين من قبيلة المحافيظ

مطروح – حسن مشالي

شهد اللواء مجدى الغرابلي ، محافظ مطروح، واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، ومسئولي الاجهزة الأمنية بالمحافظة، اليوم الأحد، جلسة الصلح بين أبناء قبيلة المحافيظ، بعد خلافات استمرت بينهم أكثر من 6 سنوات، وذلك بعد نجاح قبيلة الجراري والأجهزة الأمنية، فى جهود التصالح بين أبناء عائلة عتمان من قبيلة المحافيظ، زإنهاء الخلاف بينهم على تولي عمودية القبيلة، وذلك حفاظاً على الاستقرار والسلم الاجتماعى.

ونقل محافظ مطروح تحيات الرئيس عبد الفتاح، لأهالي مطروح، مؤكدا أنهم دائما فى قلب وعقل الرئيس، مع اهتمام القيادة السياسية بمطروح وأهلها، وقدم الشكر للقائمين على جهود المصالحة لقبيلة الجراري وجميع الأجهزة الأمنية.

وأكد محافظ مطروح، على تكاتف أبناء مطروح دائما واحترامهم وتقديرهم لعقلائهم، مع حفاظهم على الأمن والسلام بينهم، واحترامهم لعاداتهم وتقاليدهم التي تؤكد على المودة والتراحم دائما، وخاصة مع تزامن هذا الصلح مع شهر رجب المحرم وأيامه المباركة.