محافظ كفر الشيخ: إنشاء 5 مصانع للقمامة ومدفن صحى لحماية البيئة

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنه يتم تطوير مصنعى تدوير القمامة ببيلا وسيدى سالم، بالإضافة إلى إنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة بكفرالشيخ ودسوق ومطوبس، وبذلك يكون لدينا 5 مصانع لتدوير القمامة، ومدفن صحى على مساحة حوالى 100 فدان بشمال المحافظة، يتم إنشاؤها بأحدث التكنولوجيا العالمية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يأتي ذلك ضمن البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP التابع لوزارة البيئة لرفع كفاءة منظومة النظافة بمحافظة كفرالشيخ، في إطار جهود وزارة البيئة في دعم المحافظات للنهوض بمنظومة النظافة العامة، ومتابعة تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية ضمن 4 محافظات "كفرالشيخ، الغربية، أسيوط، قنا"، استمرارا لتنفيذ خطة البرنامج في وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات، واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه المشكلة حفاظاً على البيئة والصحة العامة، بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي EU، بنك التعمير الألماني KFW ووكالة التعاون الدولي الألمانية GIZ وهيئة المعونة السويسرية SECO.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، يتم استغلال المخلفات كقيمة اقتصادية مضافة من خلال تكوين شركات الشباب للجمع المنزلي لتوفير فرص العمل، فضلاً عن مشاركة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني لدمجهم واشراكهم في تطبيق المنظومة بالمحافظة، وإنشاء مدفن صحى بملاحة منيسى بشمال المحافظة لاستيعاب التراكمات التي لا يمكن تدويرها طبقاً للاشتراطات البيئية يكفى لـ40 سنة قادمة.