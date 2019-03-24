محافظ كفرالشيخ: إنشاء مدرسة دولية على مساحة 16 ألف متر باستثمارات 300 مليون جنيه

كفر الشيخ محمد سليمان

سلمّ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، عقد إقامة مدرسة دولية للغات على مساحة 16606 أمتار بمدينة كفرالشيخ، اليوم الأحد، باستثمارات تقدر بحوالى 300 مليون جنيه، فى إطار اهتمام المحافظة بتحسين مناخ التعليم وتطوير العملية التعليمية والنهوض بها طبقاً لأحدث النظم العالمية إيماناً منها بدور التعليم فى تربية النشء والاهتمام بالاستثمار فى الموارد البشرية وبناء المجتمع من خلال النظم التعليمية الحديثة.

جاء ذلك بحضور عادل البزاوى، مدير عام الشئون القانونية، والمحاسب على الطباخ، مدير عام الشئون المالية، والدكتور عصام الشافعى، مدير إدارة الاستثمار، والدكتور عباس صبرى، المدير التنفيذى للمدرسة الدولية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم تخصيص مساحة 16 ألف و606 أمتار مربعة، أرض فضاء بمدينة كفرالشيخ لإقامة مدرسة دولية للغات عليها بحق انتفاع لأرض المدرسة لمدة 25 عاماً، وذلك لخدمة أبناء محافظة كفرالشيخ وقد تم طرح هذه العملية فى مزايدة علنية عامة طبقاً لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بشكل قانونى ورسمى واضح وصريح لصالح المحافظة وأبناؤها وإيماناً بالمسؤولية الكاملة لاستكمال كافة الإجراءات القانونية السليمة، مكلفاً بتشكيل لجنة، لمتابعة تسليم الأراضى المخصصة لبناء المدرسة الدولية، مضيفاً أن العقد المكتوب هو طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتم مراجعة الشؤون القانونية والمستشار القانونى، وتم مراجعة العقد للتأكد من سلامته القانونية ومطابقته للشروط والمواصفات، مقدماً الشكر للدكتور مدحت محمد يوسف، على المشاركات المجتمعية فى المحافظة داعياً جميع رجال الاعمال، بالتبرع والمشاركة المجتمعية البناءة لصالح التنمية والمجتمع.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المدرسة الدولية تهدف لتخريج كوادر بشرية منتجة تعتمد على الابتكار والإبداع وتهتم بالسلوكيات والأخلاقيات بما يتناسب مع رؤية الدولة الطموحة 2030 بالإضافة إلى اعتماد الأنظمة التكنولوجية الدولية فى التعليم وتهتم المدرسة باعتماد معايير معتمدة من جهات تعليم دولية لبناء مهارات شخصية للطلاب وتعزيز المشاركة بينهم، لافتاً أن نظام التعليم بالمدرسة سيكون نظام دولى متعدد، ومدة التنفيذ_عام واحد 2030/2021، بإجمالى عدد فصول يصل إلى 140 فصل مدرسى، تتضمن " 10فصول لرياض أطفال و30 فصل للمرحلة الابتدائية والإعدادية و15 للثانوية "

يأتى هذا فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير والنهوض بالعملية التعليمية وبناء الإنسان المصرى، من خلال منظومة تعليمية حديثة تهدف تأهيل الطالب معرفيًا ومهارياً وابتكارياً، وتطوير الأداء وتحقيق جودة التعليم

وقال محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، تم دعم جهاز النظافة بالمحافظة بـ10 سيارات حمولة 5 أطنان بتكلفة 5.4 مليون جنيه لتوزيعها على القرى لتحسين الخدمات للمواطنين ورفع مستوى النظافة بها، وذلك خلال تفقده لمعدات النظافة الجديدة تمهيداً لتوزيعها على القرى، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019.

https://youtu.be/_qsWAdy7488

وأضاف طه، تم تسليم 11 لودر زاحف لهذه القرى، ودعم منظومة النظافة بالمعدات اللازمة لها لتحسين مستوى النظافة بالمراكز والمدن بتكلفة 58 مليون جنيه تضمنت معدات النظافة والحماية المدنية والمرور، مؤكداً على تعظيم موارد المحافظة لصالح التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين بالمدن والقرى.

أشار محافظ كفرالشيخ، أنه تم إنشاء وحدة التدخل السريع لمنظومة النظافة بالمحافظة تحت إشراف مدير عام النظافة والتجميل وتكون مهمتها إزالة أى أسباب للشكاوى ودعم منظومة النظافة بالمراكز والمدن للتدخل فوراً لرفع كفاءة منظومة النظافة حال الاحتياج اليها بأى من الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، مؤكداً توعية المواطنين بما تقوم به الدولة من جهود وإنجازات غير مسبوقة فى النهوض بقطاع النظافة بالمحافظة لصالح التنمية والمواطن والحفاظ على البيئة، لافتاً أن هناك تعاون وتنسيق متبادل بين جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة وبين الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، وذلك بالاستغلال الأمثل للمعدات لصالح المواطن.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم توزيع هذه السيارات للقرى الأكثر احتياجاً بالمحافظة، وسوف يتم تدبير مخصصات مالية لشراء معدات لتغطية كل القرى، وأن المحافظة فى حاجه 220معدة لتغطية كل القرية، لافتاً انه سيتم توزيع المعدات على القرى، لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أطلق المحافظ برنامج تدريب 11 موظفاً على الدراسات العلمية للتغيرات المكانية وإعداد الكوادر الفنية على استخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، والدراسات العلمية للتغيرات بالأراضى الزراعية واملاك الدولة وبحيرة البرلس بالتعاون مع الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، بمركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات والترجمة بالديوان العام.

جاء ذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك فى هذا المجال، بحضور الدكتور عبدالعزيز بلال، ممثل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، المهندس محسن سالم، مدير عام مركز التدريب على علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمد خالد، مدير عام التخطيط العمرانى، والمهندس أحمد سعيد، مدير وحدة المتغيرات المكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء تنفذ الدورة التدريبية الثالثة لإعداد الكوادر الفنية بالمحافظة على استخدام تقنيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية، وذلك لتدريب 11 متدربًا من وحدة المتغيرات المكانية والإدارة العامة للتخطيط العمرانى فى الفترة من 24 مارس حتى 5 ابريل 2019م ضمن الخطة التدريبية التى وضعتها الهيئة لرفع مستوى الكوادر بالمحافظة على استخدام تلك البرامج، فى إطار البروتوكول الموقع بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ومحافظة كفرالشيخ للتعاون فى تنفيذ الدراسات العلمية باستخدام الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية وتقديم الدعم الفنى والاستشارى والتكنولوجى للمساهمة فى إنشاء وحدة نظم معلومات جغرافية بالمحافظة وتدريب فريق لإدارتها ضمن المشروع التعاقدى "بناء البنية المعلوماتية للغطاء الأرضى واستخدامات الأراضى بمحافظة كفرالشيخ".