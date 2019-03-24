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محافظ بنى سويف : تشكيل لجنة للإشراف على توريد القمح لموسم 2019

الأحد، 24 مارس 2019 06:44 م
محافظ بنى سويف : تشكيل لجنة للإشراف على توريد القمح لموسم 2019 المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى
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أصدر المستشارهانى عبدالجابر محافظ بنى سويف قراراً بتشكيل لجنة للإشراف على إستلام وتوريد محصول القمح لموسم عام 2019، وذلك برئاسة مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة المهندس مصطفى راشد، وعضوية رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومدير الرقابة التموينية ورئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، ومديرى إدارات المتابعة والشئون المالية والإدارية ومركز معلومات التنمية المحلية بديوان عام المحافظة، وأحد أعضاء المكتب الفنى بمديرية الزراعة.

وأوضح المحافظ "أنه يمقتضى هذا القرار" تتولى هذه اللجنة الإشراف ومتابعة عمليات الاستلام والتوريد لمحصول القمح أثناء موسم 2019 وحتى نهاية أعمال التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام بكل موقع تخزينى مع إعداد التقارير والبيانات اليومية وموافاة الجهات الرقابية، وذلك على مدار اليوم.

 

 


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