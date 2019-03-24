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محافظ الوادى الجديد : تخفيض قيمة تأجير أراضى الظهير الزراعى لـ750 جنيه

الأحد، 24 مارس 2019 06:44 م
محافظ الوادى الجديد : تخفيض قيمة تأجير أراضى الظهير الزراعى لـ750 جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأحد، عن تخفيض قيمة تأجير أراضى تقسيم الظهير الزراعى لأبناء المحافظة إلى 750 جنيه، وبالنسبة للمستثمرين فان قيمة الإيجار تتراوح من 1500-1800 جنيها.

أكد الزملوط، أنه بالنسبة لأبناء المحافظة فهناك جهودًا مكثفة لمساعدهم ودعمهم من خلال دفع قيمة 25 % من قيمة الأرض ويتولى البنك الزراعى أو صندوق استصلاح الأراضى التابع للمحافظة دفع باقى القيمة فى شكل قرض ميسر، فى حال تنفيذ نظم الرى المطور والطاقة الشمسية.

ولفت إلى، أن المحافظة بها 26 قرية تنفذ مشروع الظهير الزراعى منهم 13 تنفذ المشروع بالجهود الذاتية والباقى عن طريق القروض الميسرة، وهناك قرية نموذج لنظام القرض وهى قرية "البشندي" بمركز بلاط، حيث ستبدأ الأسبوع صرف الدفعة الأولى من القرض لتنفيذ المشروع.

وكانت محافظة الوادى الجديد، بدأت تنفيذ مشروع الظهير الزراعى العام الماضي، لاستصلاح وزراعة مساحات محددة تتراوح من 3-5 فدان لكل شاب كفرصة عمل وبهدف زيادة الرقعة الزراعية.

 

 


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