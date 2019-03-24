محافظ القاهرة يكرم شاب أنقذ ثلاثة أطفال بالزاوية الحمراء بـ10 آلاف جنيه ورحلة عمرة

كتب سيد الخلفاوى

كرم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الشاب جهاد يوسف زكى، الذى أنقذ 3 أطفال من حريق شقه بالزاوية الحمراء، قبل حضور الحماية المدنية، عبر تسلق مواسير الغاز الخارجية.

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الشكر للشاب جهاد يوسف ذكى، مشيرا إلى أن البطل لم ينتظر سيارات الحماية المدنية، وأنقذ الأطفال، قائلا: هؤلاء هم شباب مصر، المعروفون بالحماسة والعطاء، حتى ولو على حساب حياتهم.

وقدم المحافظ مكافأة مالية قيمتها 10 آلاف جنيه، كما أهدى النائب إيهاب العمدة، رحلة عمرة للشاب.