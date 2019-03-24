محافظ الغربية يوزع 39 سماعة أذن و18 طرفا صناعيا لذوى القدرات الخاصة

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، على إهتمامه الكبير بتوفير خدمات مناسبة لأبناء المحافظة كافة وخاصة ذوى القدرات الخاصة، مشيراً إلى دعمه المتواصل لكافة الجمعيات الأهلية، التى تقدم خدمات مجتمعية لأهالى المحافظة من أجل توفير حياة كريمة لهم .

جاء ذلك، خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الأورمان بالغربية، بالتعاون مع المحافظة لتوزيع أجهزة طبية على ذوى القدرات الخاصة بقيمة 500 ألف جنية.

وبدأ اللقاء، بالسلام الجمهورى ثم تلاوة أيات الذكر الحكيم، ثم كلمة العقيد عصام أحمد مدير جمعية الأورمان بالغربية، التى قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على دعمه المتواصل للأعمال الخيرية، التى تساهم فى رفع الأعباء عن المرضى وذوى القدرات الخاصة.

وخلال اللقاء، قام محافظ الغربية بتوزيع 39 سماعة أذن لضعاف السمع، و18 طرف صناعى، و2 كرسى متحرك لذوى القدرات الخاصة، تساعدهم فى الحركة وممارسة حياتهم بشكل طبيعى.

وفى نهاية اللقاء، أكد محافظ الغربية على أهمية مشاركة الجمعيات الأهلية للجهاز التنفيذى بالمحافظة، للعمل على تنظيم العمل المجتمعى، وتحويله إلى عمل ممنهج بعيداً عن العشوائية، يهدف إلى توزيع الخدمات على المحافظة بالكامل، وتجنب تركيز العمل الخيرى فى منطقة واحدة أو مجال واحد، موضحاً أن العمل فى الـ9 قرى التى تم إختيارهم كمرحلة أولى لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" يسير فى إتجاهين الأول يكون على المستوى الإجتماعى بمشاركة الجمعيات الأهلية بالمحافظة، ويتمثل فى توفير المساعدات المالية والمادية لأهالى القرى، وترميم وتسقيف المنازل، وتوفير مساعدات زواج وتنظيم قوافل طبية للكشف على أهالى هذه القرى، وعمل وصلات مياة الشرب للمواطنين، وأيضاً توفير فرص عمل فى القطاع الخاص.

إما الإتجاة الأخر، يتمثل فى التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروعات التنموية بهذه القري، والمتمثلة فى مشروعات الصرف الصحى ورصف الطرق ،وتوفير المدارس والوحدات الصحية.

كما قدم محافظ الغربية، الشكر لجمعية الأورمان، على عملها الخير الدائم والمتواصل الذى يعود بالنفع على مواطنى المحافظة.

من ناحيه أخرى، صرح المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، إنه تم تسليم 384 جهاز تابلت لمهندسى الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح المسؤلين عن منظومة كارت الفلاح، والتى يشرف عليها وزارة الزراعة والإنتاج الحربى وشركة E finance . وأضاف إنه تم اليوم تدريب مهندسى الجمعيات بمركز طنطا على العمل الفعلى على منظومة كارت الفلاح بواسطة أجهزة التابلت المسلمة لمسؤلى الجمعيات وأكد المهندس أحمد خميس المهندس المسؤل عن تدريب المهندسين على جهاز التابلت من قبل شركة ،E Financ أنه يتم التدريب على عملية تعديل الحيازات المعتمدة على المنظومة وتعديل بياناتها، وكذا عملية أدخال الحصر الموسمى على المنظومة وضبط بياناته للمعتمدين قبل تسليم الكارت الذكى للفلاح. يذكر إن عدد الحائزين على المنظومة 495099 حيازة وعدد الاستمارات المسجله على المنظومة 304963 حائز، وتم اعتماد 266348 استمارة، وجملة المحرر من الاستمارات لمحافظة الغربية 322168استمارة.