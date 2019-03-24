محافظ الغربية يوزع 39 سماعة أذن و18 طرفا صناعيا لذوى القدرات الخاصة

من ناحيه أخرى، صرح المهندس على عبدالجواد وكيل وزارة الزراعه بالغربية، إنه تم تسليم 384 جهاز تابلت لمهندسى الجمعيات الزراعية وجمعيات الإصلاح المسؤلين عن منظومة كارت الفلاح، والتى يشرف عليها وزارة الزراعة والإنتاج الحربى وشركة E finance .
وأضاف إنه تم اليوم تدريب مهندسى الجمعيات بمركز طنطا على العمل الفعلى على منظومة كارت الفلاح بواسطة أجهزة التابلت المسلمة لمسؤلى الجمعيات
وأكد المهندس أحمد خميس المهندس المسؤل عن تدريب المهندسين على جهاز التابلت من قبل شركة ،E Financ أنه يتم التدريب على عملية تعديل الحيازات المعتمدة على المنظومة وتعديل بياناتها، وكذا عملية أدخال الحصر الموسمى على المنظومة وضبط بياناته للمعتمدين قبل تسليم الكارت الذكى للفلاح.
يذكر إن عدد الحائزين على المنظومة 495099 حيازة وعدد الاستمارات المسجله على المنظومة 304963 حائز، وتم اعتماد 266348 استمارة، وجملة المحرر من الاستمارات لمحافظة الغربية 322168استمارة.
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (1)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (2)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (3)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (4)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (5)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (6)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (7)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (8)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (9)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (10)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (11)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (12)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (13)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (14)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (15)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (16)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (17)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (18)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (19)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (20)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (21)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (22)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (23)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (24)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (25)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (26)
جانب من توزيع محافظ الغربيه لعدد من الاجهزة التعويضية (27)
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