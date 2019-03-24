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محافظ الغربية: فحص 1854886 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة فى الغربية

الأحد، 24 مارس 2019 11:56 م
محافظ الغربية: فحص 1854886 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة فى الغربية محافظ الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه تم فحص 1854886 مواطنا بمبادرة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية وذلك طبقاً للإحصائيات الصادرة من قاعدة البيانات الإحصائية الصادرة بوزارة الصحة بالقاهرة بنسبة 140 % من المستهدف اليومى البالغ نحو 55,356 ألف مواطن.

يذكر أن المستهدف الكلى يتعدى 3,3  مليون مواطن بمحافظة الغربية، ووجه محافظ الغربية الشكر  لكل القائمين على تنفيذ المبادرة داعياً الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة وهو جعل محافظة الغربية خالية من فيروس سى.

 


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