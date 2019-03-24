محافظ الغربية: رئيس الوزراء وافق على تخصيص 25 ألف متر مربع للنفع العام

أعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية عن موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تخصيص21 قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان بإجمالى مساحة 25703م2وذلك لإقامة مشروعات نفع عام عليها تخدم مواطنى المحافظة.

وتم تخصيص قطعة بمساحة 100م2 قطعة رقم 68 بحوض المفرش نمرة 13 بقرية سنبو الكبرى بمركز زفتى لصالح وزارة الشباب والرياضة لإقامة دار حضانة ومشغل عليها، وتخصيص قطعة بمساحة 400م2 بالقطعة رقم 7 بحوض الغمرى نمرة رقم 4 زمام محلة أبوعلى مركزالمحلة الكبرى لصالح الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وذلك لإقامة منطقة تأمينية ومنفذ صرف متطور لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ووافق أيضاً على تخصيص قطعة بمساحة 210م2 بالقطعة رقم 27 بحوض النجايل زمام الهياتم مركز المحلة الكبرى لصالح وزارة الداخلية لإقامة نقطة إطفاء عليها.

كما وافق أيضاً على تخصيص قطعة بمساحة 337.5م2 بالقطعة رقم 15/58 بحوض المصرى نمرة 16 زمام محلة أبوعلى بقرية منشية مبارك مركزالمحلة لصالح هيئة النيابة الإدارية لإقامة مبنى إدراى للنيابة عليها.

كما تم الموافقة على تخصيص قطعة بمساحة 2016م2 ضمن القطعة رقم 35 بحوض الجنينة والنشور رقم 37 مركز زفتى لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى وذلك لإقامة إسكان إجتماعى عليها ،ووافق أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمساحة 630م2 بحوض الجديدية رقم 25 القطعتين (6.5) زمام كفر الزيات لصالح مديرية أمن الغربية لإقامة مركز شرطة عليها.

كما وافق رئيس الوزراء ،على تخصيص قطعة أرض بمساحة 504م2 بناحية دفرة مركز طنطا لصالح مديرية أمن الغربية لإقامة نقطة شرطة عليها، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 6000م2 بالقطعتين رقمى 117و118 من أصلية 100 بحوض العجمى رقم 13 زمام قرية محلة حسن مركز المحلة الكبرى لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى وذلك لإقامة مشروع إسكان إجتماعى.

إلى جانب تخصيص قطعة بمساحة 1104م2 بالقطعة رقم 24 بحوض درب المعاش نمرة 22 مركز المحلة الكبرى لصالح وزارة الدفاع والإنتاج الحربى (جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) لإقامة معرض لبيع منتجات القوات المسلحة عليها، وتخصيص بمساحة 5 قيراط و4 سهم بالقطعتين رقمى 155و156 بحوض شروه عبد القادر ناحية مسهلة مركز السنطة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية حيث مقام عليها مدرسة مسهلة الإبتدائية المشتركة.

كما أعلن محافظ الغربية أيضاً عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على تخصيص قطعة بمساحة 3850م2 بالقطعة رقم 114 بحوض داير الناحية نمرة 6 بناحية ميت حواى بمركز السنطة لصالح الهيئة العامه للأبنية التعليمية حيث مقام عليها مدرسة الشهيد خيرى نصار الإعدادية بنين. ووافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2455,74م2 بالقطعة رقم 250 على المصرف المردوم بكفر حشاد بناحية دلبشان زمام كفر حشاد بمركز كفر الزيات بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تجريبية لغات عليها.

كما وافق على تخصيص قطعة الخاصة بمساحة 889م2 بالقطعة رقم 74 بحوض داير الناحية 12 بقرية دمشيت مركز طنطا لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة محطة مياه عليها، كما وافق على تخصيص بمساحة 200م2 رقم 29 حوض غزيل نمرة 3 قرية كفر الدوار مركز بسيون لصالح وزارة الثقافة لضم مكتبة المسلمانى لوزارة الثقافة.

ووافق رئيس الوزراء ،على تخصيص قطعة أرض بمساحة 72 م2 بالقطعة رقم 34 حوض الشروه البحرية والجزيرة بقرية طليمة مركز سمنود لصالح مديرية الشباب والرياضة لإقامة دورات مياه وغرف خلع ملابس وكافتيريا بمركز شباب طليمة، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 665.43م2 بالقطعة رقم 15 بحوض داير الناحية رقم 10 ناحية ميت هاشم التابعة للوحدة المحلية لقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود بالمجان لصاح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة جناح ثانوى عام عليها، وتخصيص قطعة أرض بمساحة 1024م2 ضمن القطعة رقم 86 بحوض داير الناحية رقم 8 بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سمنود لصالح صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى لإقامة إسكان إجتماعى عليها.

كما وافق أيضاً على تخصيص قطعة بمساحة 1207م2 بالقطعة رقم 114 حوض داير الناحية نمره 6 بناحية ميت حواى مركز السنطة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة للتعليم الأساسى عليها.

ووافق أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمساحة 2729م2 بالقطعة رقم 114 حوض داير الناحية نمرة 6 بناحية ميت حواى مركز السنطة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية حيث مقام عليها مدرسة جمال نصار الإبتدائية، وتخصيص قطعة بمساحة 76م2 بالقطعة رقم 131بحوض الزلاقة القبلى نمره 15 قسم أول قرية إخناواى مركز طنطا بأقل من أجر المثل لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها.

ووافق أيضاً على تخصيص قطعة أرض بمساحة 210.88م2 الكائنة بالقطعة رقم 113 حوض داير الناحية نمرة 5 زمام قرية سلامون مركز بسيون لصالح مديرية أمن الغربية (إدارة الحماية المدنية) لإقامة نقطة إطفاء عليها.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء على نزع ملكية كامل أرض ومبانى العقار الذى تشغله مدرسة الإصلاح الإبتدائية بالرقم التعريفى (1610352) الكائنة بالملك رقم (5) بشارع توت عنخ أمون بطنطا والبالغ مساحتها 1626م2 وذلك للمنفعة العامة.

من جانبه أكد اللواء مهندس هشام السعيد ، محافظ الغربية ، على أن قرارات التخصيص فى قرى وعزب المحافظة جاءت فى إطار الحرص على توفير كافة الخدمات وإقامة المشروعات التنموية بها على غرار مدن المحافظة.