محافظ الغربية : حملات تموينية مفاجئه لضبط الأسعار ومراقبة الجودة

الغربية محمد طارق

قال اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، أنه أعطى توجيهاته بالمرور وتكثيف الحملات على المخابز ومستودعات البوتاجاز، والمحلات والأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية، ومحلات بيع الأغذية الجاهزة، ومتابعة الأسعار ومراقبة مستوى الجودة لجميع السلع حفاظاً على صحة المواطنين وعدم التلاعب بالأسعار .

وقامت مديرية التموين بالغربية، بالمرور على الأسواق وضبط المخالفين، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ففي مجال المخابز، تم ضبط 184 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف وكارت ذكى، وتصرف وتجميع ولوحة مواعيد وميزان حساس ، وفى مجال الأسواق تم ضبط 356 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان، وإنتهاء مدة الصلاحية وعدم وجود ترخيص، وبيع بأزيد من التسعير وذبح خارج السلخانة ، كما تم ضبط 6 مخالفات مواد بترولية تنوعت بين البيع بأزيد من التسعيرة وعدم الإعلان .

كما قامت الحملة، بضبط 11 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر ، عدد 9 علبة جبن أبيض منتهية الصلاحية زنه 2.5 كجم ، وعدد 4 علبة بيض منتهية الصلاحية ، 12 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية ، 9 شيكارة دقيق بلدى تجميع زنه الشيكارة 50 كيلو ، 48 إسطوانة غاز منزلي مجمعة ، 5 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .

وقامت مديرية الطب البيطري، بتحرير 25 محضر متنوع بين ذبح خارج المجزر، وسحب عينة بإجمالي مضبوطات 94 كجم ، وقام رؤساء المراكز والمدن بعمل الحملات اللازمة لضبط الأسواق، حيث تم ضبط 157 مخالفة فى مجال المخابز تنوعت بين نقص وزن والإستيلاء على كمية خبز وعدم مطابقة المواصفات وكارت ذكى ، وتم تحرير محاضر للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وفى مجال الأسواق ومنافذ السلع بأنواعها، تم ضبط 122 مخالفة تمثلت في عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار ، كما تم ضبط 11 مخالفة للمواد البترولية بمدينة المحلة الكبرى وسمنود تمثلت في عدم الإعلان عن إستبدال إسطوانات الغاز، وأيضاً عدم الإعلان عن الأسعار وتجميع غاز وغلق مستودع .

وشدد محافظ الغربية، على إستمرار الحملات وضبط المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك حفاظا ًعلى صحة المواطنين من تناول أغذية منتهية الصلاحية أو ملوثة ، وكذا ضبط الأسعار والإعلان عنها فى مكان واضح.