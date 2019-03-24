video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية لرؤساء المدن والأحياء: اسحبوا تراخيص المنافذ ولا تكتفوا بإغلاقها

الأحد، 24 مارس 2019 12:39 م
محافظ الدقهلية لرؤساء المدن والأحياء: اسحبوا تراخيص المنافذ ولا تكتفوا بإغلاقها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة سحب التراخيص من أصحاب المنافذ والأكشاك المخالفة، في كل قرى ومدن المحافظة، ومنحها لمواطنين آخرين في قائمة الانتظار للترخيص بمنافذ أكشاك. 
 
وقال شاروبيم في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي حضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء، "أننا لن نستفيد من مجرد إصدار قرار الغلق، لأننا سوف نحرم المواطنين من الخدمة التي يؤديها المنفذ للمواطنين، وعلينا أن نجعل المنافذ والأكشاك مستمرة في خدمة المواطنين من خلال منح الترخيص لمواطنين آخرين تقدموا بالفعل للحصول على تراخيص لإقامة أكشاك أو منافذ وكانوا على قائمة الانتظار". 
 
وأضاف، "أنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحصيل مستحقات الدولة منهم"، وأشار إلى أن المحافظة لا تحصل على أية مبالغ من أصحاب المنافذ التي تكون في أماكن متميزة، وذلك مقابل أن تباع السلع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين 20%، 30%، وهذا ما أكدت عليه أكثر من مرة ويجب أن يلتزم به أصحاب المنافذ.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الدقهلية تتصدر المركز الأول فى حملة 100 مليون صحة

الدقهلية

أخبار الدقهلية

أخبار المحافظات

أخبار مصر

محافظ الدقهليه

رؤساء مراكز المدن




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة