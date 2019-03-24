محافظ الدقهلية لرؤساء المدن والأحياء: اسحبوا تراخيص المنافذ ولا تكتفوا بإغلاقها

الدقهلية شريف الديب

شدد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، على ضرورة سحب التراخيص من أصحاب المنافذ والأكشاك المخالفة، في كل قرى ومدن المحافظة، ومنحها لمواطنين آخرين في قائمة الانتظار للترخيص بمنافذ أكشاك.

وقال شاروبيم في اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي حضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء، "أننا لن نستفيد من مجرد إصدار قرار الغلق، لأننا سوف نحرم المواطنين من الخدمة التي يؤديها المنفذ للمواطنين، وعلينا أن نجعل المنافذ والأكشاك مستمرة في خدمة المواطنين من خلال منح الترخيص لمواطنين آخرين تقدموا بالفعل للحصول على تراخيص لإقامة أكشاك أو منافذ وكانوا على قائمة الانتظار".

وأضاف، "أنه لابد من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحصيل مستحقات الدولة منهم"، وأشار إلى أن المحافظة لا تحصل على أية مبالغ من أصحاب المنافذ التي تكون في أماكن متميزة، وذلك مقابل أن تباع السلع بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح ما بين 20%، 30%، وهذا ما أكدت عليه أكثر من مرة ويجب أن يلتزم به أصحاب المنافذ.