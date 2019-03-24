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محافظ الجيزة يتفقد تطوير وتوسعة شارع نادى الصيد بحى الدقى.. صور

الأحد، 24 مارس 2019 01:06 م
محافظ الجيزة يتفقد تطوير وتوسعة شارع نادى الصيد بحى الدقى.. صور محافظ الجيزة أثناء جولته التفقدية
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير وتوسعة شارع نادى الصيد، بداية من شارع وزارة الزراعة بحى الدقى باعتباره أحد المحاور المرورية الهامة، والتى تشهد كثافات مرورية كبيرة على مدار اليوم.
 
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه جارى توسعة الشارع ورفع كفاءته، وتطوير الرصيف المخصص للمشاه، وتركيب الإنترلوك على الجانبين، للتسهيل على المواطنين المترددين على المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم تطوير الشارع بالكامل، وتجميله وصيانة أعمدة الإنارة المتواجدة به، مع دعم المناطق التى بحاجة إلى أعمدة إنارة إضافية، إلى جانب إصلاح أى مشكلات فى طبقة الرصف، وتقليم الأشجار لإضفاء لمسة جمالية على الشارع .
 
وأعلن المحافظ الانتهاء من تركيب الإنترلوك بشارع الشركات، وتطويره لكى يتم استغلاله بشكل جيد، حيث تم تغيير وجه الشارع بالكامل، مشيراً إلى أنه تم إزالة عدد من الإشغالات والفروشات منه ودعمه بالبلدورات، وجارى رفع كفاءة أعمدة الإنارة به وتجميله.
 
ووجه المحافظ رئيس رحى الدقى، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شارعى وزارة الزراعة، والتنبيه على الشركة العاملة بالالتزام بأعلى معايير الدقة فى تنفيذ الأعمال.
 
خلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من أصحاب الأكشاك الواقعة بنطاق شارع وزارة الزراعة، مؤكداً عليهم أنه سيتم نقل أى كشك غير ملتزم بالحدود المحددة له فى الترخيص لعدم التأثير على حركة المشاة بالرصيف، وللحفاظ على المظهر العام للشارع.
 
كما وجه المحافظ بشن حملات على أى إشغالات بشارع الثورة، وعدم السماح بالتعدى على حرم الطريق العام.
 
رافق المحافظ خلال الجولة، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والعميد إيهاب مكاوى رئيس حى الدقى وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.
 
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