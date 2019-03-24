محافظ الإسماعيلية يبحث أسباب توقف العمل بمرفق النقل الداخلى بالمركز والمدينة

الإسماعيلية- جمال حراجى – السيد فلاج

أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية قرارا برقم 145 لسنة 2019 بتشكيل لجنة لبحث أسباب توقف العمل بمرفق النقل الداخلى التابع لمركز ومدينة الاسماعيلية، برئاسة نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وعضوية كل من إيناس على بالتفتيش المالى والإدارى، ومدير الشئون القانونية بمركز ومدينة الاسماعيلية، ومهندس محمود بهيج أبو زيد بالحملة الميكانيكية بالمحافظة، وتختص اللجنة ببحث و دراسة أسباب توقف السيارات بمرفق النقل الداخلى عن العمل، ووضع المقترحات لتحقيق الاستفادة المثلى لحل المشكلة، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شامل ووافى للعرض على المحافظ فى مدة أقصاها 15 يوما إعتبارا من تاريخ صدور القرار.

كما أصدر محافظ الإسماعيلية قرارا برقم 151 لسنة 2019، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 8 أفدنة و 13 قيراط من أملاك الدولة بدون مقابل لإقامة مقابر المسلمين بقرية الرياح بمركز ومدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، و ذلك بعد موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة، فى جلسته المنعقدة فى 27/11/2018 على ان تكون الأبعاد والحدود كالتالى الحد البحرى جار بطول 22.18 م2، والحد الشرقى جار بطول 151 م2 ، والحد القبلى جار بطول 365 م2، والحد الغربى شارع بطول 165.9 متر مربع.

وتضمن القرار ألا يجوز إستخدام المساحة المخصصة بمقتضى القرار فى غير الغرض المخصص من أجله، وفى حالة المخالفة تسحب الأرض فورا ويعتبرالقرار لاغيا.

من ناحية أخرى، دشن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، مبادرة "هنجملها" لزراعة وتشجير الشوارع والميادين والطرق على مستوى الجمهورية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد سعيد قبطان المنسق العام للمبادرة، وعدد من القيادات التنفيذية بتدشين تنفيذ المبادرة بالمحافظة.

وقام المحافظ، بغرس إحدى شتلات الأشجار المثمرة بالجزيرة الوسطى بالشارع التجاري، أمام مقر ديوان عام المحافظة بالشيخ زايد بحى ثالث.

وأشاد المحافظ، بإطلاق تلك المبادرة على أرض الإسماعيلية، لما تتمتع به من مسطحات خضراء وأرض زراعية خصبة، موجها بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية ثقافة زراعة الأشجار المثمرة، والحفاظ عليها ورعايتها لدى الأجيال القادمة، مؤكداً على أنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتنسيق بين الجهات المعنية بكافة مدن ومراكز المحافظة، لتحقيق الهدف الأساسي للمبادرة، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.

وأكد المنسق العام للمبادرة، على أن الهدف من تنفيذ المبادرة زراعة الأشجار المثمرة فى ربوع محافظات الجمهورية، وتجميل المراكز والقرى والميادين العامة، وكذا تجميل المدارس والجامعات والعمل على نشر الوعي والنماء وغرس روح القيم والإنتماء لدى المواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على كل قطرة مياه، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا الى أنه تم غرس ما يزيد عن 5500 شجرة بمختلف قطاعات المحافظة.

كما أوضح قبطان، أنه تم إطلاق المبادرة بمدينة العاشر من رمضان، وتم تنفيذها فى عدد من المحافظات، وزراعة (53) ألف شجرة مثمرة منذ إطلاق المبادرة وحتى اليوم، ومنها شجر (الزيتون – التين – الرومان – الجوافة – الليمون.

فيما عقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد لمحافظة الاسماعيلية، إجتماعا لمناقشة الإجراءات الوقائية ودرجة استعداد أجهزة المحافظة المختلفة لمواجهة، مرض أنفلونزا الطيور بحضور المستشار العسكرى للمحافظة، ومندوب مديرية الأمن وممثلى المراكز والمدن والطب الوقائى والطب البيطرى والزراعة ومركز المعلومات والإعلام بالمحافظة، وذلك بناءًا على توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الاسماعيلية، بتكثيف الخدمات البيطرية على مستوى المحافظة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الإصابة بالأمراض.

وخلال الجلسة تم تكليف رؤساء المراكز والمدن التى يقع ضمن نطاقهم أسواق بمتابعة وتطهير الأسواق يوميا وخصوصاً أسواق بيع الطيورالحية من خلال عمليات التطهير بالكلور، وتقديم تقارير بجميع الإجراءات التى تمت بخصوصه.

وأكد السكرتير المساعد خلال الإجتماع، على التنسيق والتكامل بين الطب البيطرى ونقاط الشرطة للإبلاغ الفورى عن أى صاحب مزرعة يرفض خضوع مزرعته للإجراءات الوقائية، وسحب عينات من الطيور، وإستمرار تفعيل قانون 70 بحظر تداول الطيور الحية ومخلفاتها بين المحافظات .

وأعطى علام توجيهاته بالمرور على أصحاب محلات الطيور من التموين والطب البيطرى لأخذ عينات للتأكد من صحة الطيور وصلاحيتها للبيع.

وأضافت ممثل الطب البيطرى، أن مرحلة ما قبل البيع تتطلب تصريح خاص بالنقل يفيد خضوع الدواجن والطيور الحية للفحص، وثبات خلوها من الأمراض مشيرة إلى ضرورة التأكد فى الأكمنة الأمنية من وجود التصريح

وأشار ممثل الزراعة عن عقد ندوات ولقاءات توعوية بالمراكز والمدن والقرى لتوعية المواطنين بمرض أنفلونزا الطيور.

وفى سياق أخر أصدر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، قراراً برقم 153 لسنة 2019 بالغلق الإدارى لمدة ثلاثة أشهر متواصلة لعدد 29 مزرعة دواجن بنطاق مركز ومدينة أبو صوير ومركز ومدينة القنطرة شرق ومركز ومدينة القنطرة غرب ومركز ومدينة الإسماعيلية ومركز ومدينة التل الكبير لمخالفتهم للقرارات واللوائح المنظمة لتداول وبيع الطيور والدواجن الحية ورفضهم الخضوع لتحليل فيروس انفلونزا الطيور قبل البيع مما يشكل خطورة ويستوجب الغلق.

وكانت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية، طالبت بأستصدار قرار بالغلق الإدارى لـ 29 مزرعة من مزارع الدواجن الحية والطيور، تنفيذا للقانون رقم 70 لسنة 2009، المتعلق بتنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، ويعمل بالقرار فور تنفيذه وعلى جميع المختصين تنفيذه فيما يخصه بالتنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية.