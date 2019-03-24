محافظ الأقصر يتابع العمل بمحطة المعالجة بالمدامود بحرى بمدينة الزينية

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم السبت، سير العمل فى محطة المعالجة الرئيسية بالمدامود بحرى لمتابعة سير العمل، مشيدًا بالأعمال التى تم إنجازها فى 3 أشهر منذ بدء الأعمال بمحطة المعالجة الرئيسية بالمدامود، وكذلك الذهاب إلى مستشفى والمرور على عدد 7 منازل تم بناؤها من قبل جمعية خيرية، وأصدر توجيهاته لتغطية 100 متر بالترعة المستجدة بالمدامود قبلى.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولاته كل من عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، والمهندس التنفيذى عبد الله دردير من الهيئة القومية للصرف الصحى بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مدير النقل والمواصلات بالأقصر، والعميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامى للمحافظة، وسكرتير عام مدينة الزينية أحمد أبو عيش ونائب رئيس المركز الاستاذ عبدالحارث زيارة ورئيس قرية المدامود قبلى وبحرى ومدير.

وقال العميد يحيى أبو زيد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالأقصر والمشرف على المشروع، إنه تم البدء فى تنفيذ الأعمال بمحطة المعالجة فى 15 نوفمبر 2018، وأن الأعمال تسير على قدم وساق لإنهاء الأعمال المدنية فى 30 يونيو 2019، ومن المخطط بدء التشغيل التجريبى لمحطة المعالجة فى 30 ديسمبر 2019، موضحًا أنه يتم بذل مجهودات فائقة لخدمة مركز ومدينة الزينية.

وأوضح عبد الله بكرى، أن مشروع صرف صحى الزينية يقوم بخدمة سبع قرى وتخدم ما يزيد عن 100 ألف فرد بمركز ومدينه الزينية، حيث تم توقيع بروتوكول تنفيذ محطة المعالجة و4 محطات رفع لخدمة قرى المدامود والعشى فى يوليو 2017، ومحطة المعالجة بطاقة 22 / 33 ألف متر مكعب، ووصلت نسبة التنفيذ بمحطة المعالجة فى الوقت الحالى إلى 60 % وجارى العمل والانتهاء فى الموعد المقرر.

كما وجه محافظ الأقصر المستشار مصطفى حسين ألهم، الشكر لكل العاملين بالمحطة على المجهود المبذول من قبل العالمين والمهندسين، ووجه الشكر لرئيس مركز ومدينة الزينية عبد المحسن ربيع، على المجهود الذى بذل بالمحطة وسرعة تنفيذه وتم اخذ صورة جماعية تذكارية مع العمال والمهندسين.