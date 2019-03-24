محافظ أسيوط: خطط فعالة للقضاء على الأمية وعقد 20 دورة تدريبية لمعلمي الفصول

أسيوط هيثم البدري

عقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اجتماعًا مع اللجنة العليا لمحو الأمية وتعليم الكبار، لبحث خطط تنفيذ محو الأمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، والتوسع في فتح فصول جديدة بالتعاون مع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "أسيوط بلا أمية"، التي يتم تنفيذها في إطار خطة التنمية المستدامة وإعلان مصر خالية من الأمية عام 2030م.

حضر الاجتماع، المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد، والعميد مصطفى عبد الله رئيس فرع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، وأعضاء اللجنة من ممثلي المراكز والأحياء ومديريات التربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي والأوقاف، والشباب والرياضة والقوى العامة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي الكنائس الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن القيادة السياسية في مصر تولي إهتماماً خاصاً بقضية الأمية، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019 هو عام التعليم في مصر، ووجه بضرورة الإهتمام بالتعليم وبناء المواطن المصري، وبالتالي علينا الإهتمام بقضية الأمية بإعتبارها جزء من منظومة التعليم والعمل على تضافر وجميع الجهود لتنفيذ خطة شاملة، للقضاء على الأمية، التي تمثل مشكلة تنموية وتقف حائلاً أمام التقدم المنشود.

وأكد نورالدين، أن أجهزة المحافظة تقدم كل الدعم لإنجاح هذه المهمة القومية للقضاء علي ظاهرة الأمية، التي تعد واجب وطني يجب علي الجميع المشاركة فيه، للوصول إلي مجتمع بلا أمية وخلق جيل جديد قادر على العطاء والمساهمة في النهوض بالوطن، واستكمال مسيرة التنمية الحقيقية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في جميع المجالات.

وأشار المحافظ، إلى أنه تم عقد 20 دورة تدريبية للمعلمين والمدربين وشباب الخريجيين القائمين على التدريس بفصول محو الأمية، لاكسابهم المهارة والخبرة وإتاحة الفرصة للمشاركة في برامج محو الأمية، وتذليل كافة العقبات أمامهم وتوفير كل السبل لإنجاح المشروع، واعدًا بتكريم المتميزين من الدراسين المتحررين من الأمية، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة تشجيعًا لهم وحثهم على أهمية الالتحاق بفصول محو الأمية، وذلك في إطار الخطط الفعالة على مجابهة هذا التحدي الكبير الذي نواجهه.