محافظة جنوب سيناء: بدء تنفيذ التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ المحافظة تبدأ من اليوم الأحد وعلى مدار 3 أيام، تنفيذ التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث تحت مسمى صقر 45، للتأكد من استعداد أجهزة المحافظة لحدوث طوارئ أو كوارث طبيعية أو غير طبيعية.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنّ التدريب يأتى فى إطار اهتمام القوات المسلحة بتدريب الأجهزة التنفيذية فى المحافظة لمواجهة الأزمات، واستمرار تأمين الأهداف الحيوية بالتعاون بين القوات المسلحة وأجهزة الأمن، لافتا إلى أنّ قوات الدفاع الشعبى تشرف على إدارة الأزمة، ويتم وضع سيناريوهات وأدوار محددة لكل جهة فى المحافظة والمدن، ليعرف كل قائد مهامه فى مثل هذه المواقف.

ولفت فودة إلى أنّ التدريب يهدف إلى زيادة كفاءة الأجهزة العاملة فى مراكز العمليات والأزمات، ومدى استقبالها للاستغاثة والإشارات بالكوارث ومشاركة الجهات المعنية فى عمليات الإنقاذ والسيطرة على الموقف، كما يهدف لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص فى إدارة الأزمات والوقوف على مدى استعداد المحافظة وأجهزتها التنفيذية والأمنية لمواجهة السيول والحرائق والإرهاب، مع الحفاظ على حياة المواطن وتأمين المنشآت الحيوية.