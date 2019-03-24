محافظة القاهرة تنقل 224 أسرة من أكشاك أبو السعود لتسكينهم بالأسمرات

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن عدد الأسر التى تم تسكينها بحى الأسمرات بلغ 224 أسرة من سكان منطقة أبو السعود بحى مصر القديمة، والجارى إزالتها للخطورة الداهمة.



وأضاف نائب المحافظ، أنه بناء على توجيهات اللواء محافظ القاهرة يتم لليوم الثالث على التوالى استمرار أعمال إزالة العقارات ذات خطورة على السكان، حيث تم هدم أكثر من 138 عقار حتى الآن، وتم تسكين جميع الأسر بحى الأسمرات بوحدات كاملة الأثاث ومزودة بجميع الأجهزة الكهربائية.



يذكر أن منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة تعد من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية، ومقامة على أراضى أملاك دولة، وصدر قرار للمجلس الأعلى للتخطيط والتعمير وقرار محافظ القاهرة باعتمادها كمنطقة إعادة تخطيط بما يتناسب مع أهمية المنطقة التراثية والسياحية وقربها من مجمع الأديان وسور مجرى العيون الجارى تطويره بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى ووزارة الآثار.