video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 24 مارس 2019 06:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

محافظة القاهرة تنقل 224 أسرة من أكشاك أبو السعود لتسكينهم بالأسمرات

الأحد، 24 مارس 2019 06:00 ص
محافظة القاهرة تنقل 224 أسرة من أكشاك أبو السعود لتسكينهم بالأسمرات أعمال تطوير منطقة مجرى العيون - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

أعلن اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن عدد الأسر التى تم تسكينها بحى الأسمرات بلغ 224 أسرة من سكان منطقة أبو السعود بحى مصر القديمة، والجارى إزالتها للخطورة الداهمة.


وأضاف نائب المحافظ، أنه بناء على توجيهات اللواء محافظ القاهرة يتم لليوم الثالث على التوالى استمرار أعمال إزالة العقارات ذات خطورة على السكان، حيث تم هدم أكثر من 138 عقار حتى الآن، وتم تسكين جميع الأسر بحى الأسمرات بوحدات كاملة الأثاث ومزودة بجميع الأجهزة الكهربائية.


يذكر أن منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة تعد من المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الثانية، ومقامة على أراضى أملاك دولة، وصدر قرار للمجلس الأعلى للتخطيط والتعمير وقرار محافظ القاهرة باعتمادها كمنطقة إعادة تخطيط بما يتناسب مع أهمية المنطقة التراثية والسياحية وقربها من مجمع الأديان وسور مجرى العيون الجارى تطويره بالتعاون مع هيئة التخطيط العمرانى ووزارة الآثار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غلق 15 مصنع للرخام بشق الثعبان لم يسددوا مستحقات تقنيين أوضاعهم.. صور

القاهرة

اخبار القاهرة

ابو السعود

اكشاك ابو السعود

مجري العيون




لا تفوتك
"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"زى ما عبد الناصر قال".. "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر ترند تويتر.. فيديو وصور

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

"هيئة وادى النيل" تسير أول رحلة نهرية سياحية من مصر للسودان بطاقة الرياح

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

ليلة الغضب على "BBC".. تحريض الشبكة الإخبارية ضد مصر يدفع المصريين لفضحها.. مطالبات من إعلاميين بغلق مكتبها فى القاهرة.. بلاغات ضدها بتهمة التحريض ضد الدولة.. وهاشتاج "بى بى سى ولاد ستين" يتصدر "تويتر"

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

نشأت الديهى: خالد صلاح فضح أيمن نور وذكره بتاريخه الأسود.. ويؤكد: رئيس تحرير اليوم السابع وصفه بالتافه والسطحى ويعمل ضد مصلحة البلاد.. ومقدم البرنامج: الهارب حذاء متعدد المقاسات ومسمار فى نعل عزمى بشارة

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

اعرف المساحة الكافية لتثبيت ويندوز 10 وهل هي متاحة أم لا؟

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

إصابة MSD تثير الرعب فى برشلونة.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة