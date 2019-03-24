محافظة الاسكندرية تطبق قرار مجلس الوزراء للانتهاء من معاينة تقنين الأراضى

وجه اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية ، جميع رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب ، بسرعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم ١١ لسنة ٢٠١٩ ، والذي يعطي للجان تقنين الأراضي الحق في حالة الضرورة الاستعانة ببعض الجهات المختصة مثل إدارة المساحة العسكرية وأقسام المساحة بكليات الهندسة بالجامعات والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين ، كما يجوز في حالة الضرورة تخفيض نسبة مقدم الثمن عن ٢٥٪؜ وسداد باقي الثمن خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة ، وذلك للعمل على الاسراع في الانتهاء من اجراءات معاينة أراضي التقنين وتحديد أسعارها وحصول المواطنين على سندات الملكية للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة .

وأوضح بسيوني أنه تم عرض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين ، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها ، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص ، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها ، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها ، والأراضي التي تم معاينتها ، والأراضي التي تم إبرام عقودها وسدد أصحابها نسبة ٢٥ ٪ من مقابل التقنين وفقا للقانون حفاظا على ممتلكاتهم وتمهيدا لتسجيل الأراضي واستلامها .

وفي نهاية الاجتماع أكد سكرتير عام المحافظة على ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التي تواجه هذا الملف ، وعدم السماح بالتقصير من أي جهة ، نظرا لأهمية هذا الملف ، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه سكرتير عام المحافظة اليوم ، بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة ، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء .