مباحث رأس سدر تضبط طالبين بحوزتهما 22 طربة حشيش بإحدى القرى السياحية

جنوب سيناء- فايزة مرسال

نجحت مباحث رأس سدر من ضبط طالبين داخل إحدى القرى السياحية وبحوزتهما 22 طربة حشيش، ألقى القبض على المتهمين.

تلقى اللواء احمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من اللواء مدحت السقا مدير المباحث يفيد ضبط شابين داخل إحدى القرى السياحية، بحوزتهما كمية من المخدرات.

وردت معلومات إلى النقيب أحمد عثمان معاون مباحث رأس سدر يفيد قيام شابين بالإتجار فى المواد المخدرة، بعرض المعلومات على الرائد شريف الفقى رئيس المباحث قرر خروج مأمورية تضم النقيبان احمد عثمان، ومحمد سماحة لضبط المتهمين، تم ضبط كلا من ( ب. ر ) 19سنة طالب، و ( ح. ك ) 18سنة طالب داخل احدي القري السياحية برأس سدر وبحوزتهم 22طربة حشيش، ألقى القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة العامة للتحقيق.