مباحث القصير تنجح فى ضبط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الدرجات البخارية

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة القصير، برئاسة الرائد هيثم الجرفى، رئيس المباحث من ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين متخصص في سرقة الدرجات البخارية ليلا عن طريق قطع الاسلاك، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر إخطارا، يفيد تمكن الرائد هيثم الجرفي، رئيس مباحث القصير من ضبط كل من، "زكريا. د. م" 18 سنة، ومقيم حي الكيلانى - القصير، والمدعو "أنور. ح" 16 سنة عاطل، ومقيم الجبانة – القصير، وذلك بمنطقة طريق القصير – مرسي علم الجديد " دائرة القسم " عند استقلالهما الدراجة البخارية رقم 8918 ماركة هوجان حمراء اللون والمبلغ بسرقتها في ذات المحضر عن بلاغ المواطن "احمد ع ي ح" سائق ومقيم– القصير من أمام مسكنه بمنطقة العوينة عن طريق قطع الأسلاك.

بتطوير مناقشتهما وصولاً لارتكابهما ثمة وقائع مماثلة، اعترفا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية من أسفل المساكن ليلاً بمدينة القصير بأسلوب قطع الاسلاك.

بسؤالهما عن المسروقات قررا قيامهما بالتصرف فيهما بالبيع لدى كل من "محمد. أ. ي" 29 سنة عاطل ومقيم– قنا، و"يوسف. أ. ي" 31 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان .

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن قنا، تم ضبط المتهمين المذكورين بمحل إقامتهما وضبط الدراجتين البخاريتين المبلغ بسرقتهما بإرشادهما بورشة ميكانيكا ملك المتهم الثانى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

ومن جانب أخر، ألقى ضباط مباحث قسم سفاجا برئاسة الرائد مصطفي عكاشة، رئيس المباحث، القبض على المدعو "حسن. ك. ع" سائق ومقيم– قنا وبحوزته 38 قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر، و 10 أقراص لعقار التامول المخدر - مبلغ مالي 295 جنيها وهاتف محمول عند استقلاله إحدى سيارات الأجرة " بكمين الكيلو 85 بسفاجا " .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2543 /2019 جنح قسم سفاجا وجاري العرض على النيابة العامة .

كما وردت معلومات لضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو " صابر. خ. ص" 32 سنة بدون عمل ومقيم - القليوبية بالتردد على مدينة الغردقة للاتجار وترويج المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبطه بشارع الاستاد وبحوزته 5 قطع كبيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 500 جرام تقريباً ومبلغ 300 جنيه - هاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3082 /2019 جنح قسم ثان الغردقة وجاري العرض على النيابة العامة .

كما تمكنت مباحث القصير، من ضبط المدعو " أبو الحسن. ا. م" عاطل ومقيم - مرسي علم وبحوزته قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 10 جرامات تقريباً عند استقلاله احدي سيارات الأجرة بكمين الكيلو 3 مرسي علم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى .

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 244 إداري قسم مرسي علم لسنة 2019.. وأخطرت النيابة العامة .

وتم ضبط المدعو "علي. م. م" عاطل ومقيم - أسوان وبحوزته قطعة متوسطة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن 10 جرامات تقريباً عند تواجده بطريق البازارات " دائرة قسم القصير ".

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 391 إداري قسم القصير لسنة 2019.. وأخطرت النيابة العامة .

ومن جانب أخر، ضبطت مباحث تنفيذ الاحكام المدعو "عبدالوهاب غ ع ا" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رق1681 2016 جنايات القصير ة، والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات " تزوير"، وضبط المدعو" أنور. غ. ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 1681 / 2016 جنايات القصير حصر رقم 615/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات "تزوير" .

كما تم ضبط المدعو "يوسف غ ص س" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 7897 / 2018 جنايات أول الغردقة حصر رقم 699/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 10000 جنيه ( مخدرات ) بجلسة 5/12/ 2018، وضبط المدعو "جميل ف م ع" بدون عمل ومقيم– كفر الشيخ والمطلوب التنفيذ عليه فى عدد 15 قضية( تبديد ) سايرة كفر الشيخ أولهم القضية رقم 816/2019 جنح مركز الحامول حصر رقم 577/2019 كفر الشيخ والمحكوم عليه بالسجن شهر وغرامة 1000 جنيه " تبديد "، وكانت اجمالي الاحكام المنفذة الذي قامت ادارة تنفيذ الاحكام بتنفيذها 350 حكـــــــــما متنوعا.