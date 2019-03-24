ليبيا والاتحاد الأوروبى يبحثان مستجدات الوضع السياسى وعلاقات التعاون

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بحث رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى فايز السراج مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى للمساعدة فى الإدارة الشاملة للحدود فياتشينزو تاليفرى، مستجدات الوضع السياسى وعلاقات التعاون بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) اليوم الأحد، أن السراج أكد - خلال اللقاء الذي عقد أمس في ليبيا - أهمية تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه من برامج للتعاون، تشمل التدريب وتنمية قدرات قوات أمن الحدود، والعمل بشكل وثيق في مجال تبادل المعلومات، مثمنًا ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق الوطني.

من جهته.. أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بجهود رئيس المجلس الرئاسي الليبي لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدًا أنه سيعمل على تحقيق ما تم الاتفاق حوله من مشروعات خلال اجتماعات رئيس المجلس الرئاسي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني.