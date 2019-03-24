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لليوم الثانى.. مسابقة الأوقاف الدولية تختبر متسابقى 28 دولة إفريقية

الأحد، 24 مارس 2019 10:32 ص
لليوم الثانى.. مسابقة الأوقاف الدولية تختبر متسابقى 28 دولة إفريقية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - إسماعيل رفعت
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تواصل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، السنوية، فى نسختها الـ26 والتى تنظمها وزارة الأوقاف، بشكل سنوى، اليوم السبت، بأكاديمية الأوقاف الدولية لتأهيل وتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المربين بالسادس من أكتوبر، فى ثانى أيام عملها.
 
وتختبر لجان التحكيم متسابقى 28 دولة افريقية، حيث إن الدول الأفريقية المشاركة هى: "السودان، غانا، النيجر، نيجيريا، السنغال، تنزانيا، موريتانيا، تونس، الجزائر، غنيا بيساو، مالى، توجو، الكاميرون، كينيا، الكنغو الديمقراطية، بوروندى، مدغشقر، بنين، تشاد، جيبوتى، رواندا، الصومال، جزر القمر، أنجولا، موريشيوس، أفريقيا الوسطى، أوغندا، غينيا كوناكرى".
 
وقام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بافتتاح الفعاليات نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويبلغ عدد المتسابقين والمحكمين (77) متسابقًا ومحكمًا من (51) دولة ، منهم (60) متسابقًا من مختلف دول العالم ، و (6) متسابقين مصريين ، و (11) محكما منهم (5) محكمين من خارج جمهورية مصر العربية.
 
وتجرى المسابقة فى حفظ وفهم المتسابقين للقرآن الكريم، فى 3 أفرع على 3 مستويات، وبالنسبة للأفرع يتم التسابق فى أفرع الحفظ الكامل والفهم الوسطى لكتاب الله للناطقين بالعربية، وفرع آخر لغير الناطقين بها، وفرع ثالث لذوى الاحتياجات الخاصة، وعلى ثلاث مستويات حسب كم الحفظ.
 
وتأتى فى مقدمة الدولة العربية المشاركة من قارة آسيا: فلسطين، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عمان، والعراق، ولبنان، وتشارك دول أخرى فى المسابقة على رأسها: الهند، وروسيا، وبنين، ومقدونيا، وسريلانكا، وروسيا الاتحادية، وقيرغيزسان، وأوزبكستان، وكازخستان، تايلاند.
 
وبالنسبة للتحكيم، يتم تحكيم المسابقة من قبل 11 محكما منهم 7 أفارقة من العرب، وهم: الوليد بن خالد بن إبراهيم الشمسان – السعودية، والدكتور يوسف النعيم يوسف محمد – السودان، والدكتور حاتم جميل محمود السحيمات – الأردن، وعلى محمد حسين الغزاوى – لبنان، والدكتور سعيد إبراهيم سعيد داود – فلسطين، والدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة الإسلامية، والدكتور عبد الكريم صالح وكيل كلية القرآن الكريم طنطا الأسبق - مصر.
 
ويشارك عدد من خبراء التلاوة والتحكيم فى المسابقة من كبار القراء، أبرزهم: الشيخ حلمى الجمل قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأحمد محمد السيد خطاب مدرس مساعد بكلية القرآن الكريم، ومحمد رفاعى كامل رفاعى زلط معيد بكلية القرآن الكريم، والشيخ سراج الدين محمد سليمان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.
 
 

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