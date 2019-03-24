لجنة دائمة بين التنمية الصناعية والجمارك للتيسير وحل مشاكل الصناع

كتب إسلام سعيد

قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه جارى التنسيق والاتفاق مع مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة كمال نجم، على تشكيل لجنة دائمة بعضوية ممثلين عن الجهتين، تجتمع أسبوعيا لدراسة وحل مشاكل الاستثمار الصناعى، المتعلق باستيراد خطوط الإنتاج ومدخلات الصناعة، كذا الافراج المؤقت بغرض التصنيع وإعادة التصدير وتطبيق الإعفاءات الجمركية، والمزايا التفضيلية للصادرات والواردات الصناعية طبقا للاتفاقات التجارية الدولية.

وأضاف غازى فى بيان له اليوم ، أن ذلك إن حرصا من الهيئة على التيسير على المستثمرين، وتسريع آليات العملية الإنتاجية من خلال التنسيق والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، واللجنة تختص بالنظر في الموضوعات المشتركة لدراستها ووضع الحلول لها واقتراح أية تعديلات مطلوبة على التعريفة الجمركية لتلافي أية إجراءات لها مردود سلبي على التنمية الصناعية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن الهيئة من منطلق القيام بدورها كمحامي للمستثمر الصناعي فقد فتحت قنوات اتصال مع كافة الجهات المعنية للتنسيق معها وتذليل اية عقبات قد تواجه المستثمر الصناعى وتيسير الإجراءات مع تلك الجهات ، لتكتمل كافة الأركان التى يرتكز عليها بناء مناخ امن وجاذب للاستثمار.